Орбан розпорядився затримати вилучені українські золото і мільйони готівки

Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Австралія відправляє до ОАЕ розвідувальний літак та ракети10 березня, 04:08 • 10577 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 17054 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 32283 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 23276 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 18248 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 71065 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 74309 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 3798 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 8308 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25060 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 32650 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32351 перегляди
Орбан розпорядився затримати вилучені українські золото і мільйони готівки

Київ • УНН

Угорщина затримала 75 млн євро та 9 кг золота Ощадбанку. Україна звинувачує уряд Орбана у незаконному захопленні активів.

Орбан розпорядився затримати вилучені українські золото і мільйони готівки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився затримати партію українських готівки та золота, конфісковану минулого тижня угорською владою, на строк до 60 днів, поки податкова служба країни проводить розслідування, пише УНН з посиланням на AP.

Золото та гроші перевозилися через Угорщину автомобільним транспортом, коли в четвер їх конфіскували. Влада заявила, що підозрює "відмивання грошей".

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"06.03.26, 11:52 • 33768 переглядiв

Партія включала 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро готівкою, а також 9 кілограмів золота вартістю, виходячи з поточного обмінного курсу, близько 82 мільйонів доларів.

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням09.03.26, 18:44 • 52692 перегляди

Конфіскація викликала обурення української влади, яка звинуватила проросійський уряд Угорщини в незаконних діях.

Відеозапис конфіскації, опублікований Антитерористичним центром Угорщини, показав, як спецпризначенці в масках затримують сімох співробітників українського державного банку "Ощадбанк", які їхали двома броньованими автомобілями з Австрії до України.

Київ заявив, що це була звичайна операція щодо переведення активів між державними банками.

Співробітників банку було затримано більш ніж на 24 години, а потім вислано з Угорщини пізно ввечері в п'ятницю. Не було жодної інформації про причини їх звільнення угорською владою або про те, чи підозрювалися вони у якихось злочинах.

Указ Орбана, підписаний пізно ввечері у понеділок, доручає Національній податковій та митній адміністрації Угорщини встановити походження, пункт призначення та передбачуване використання вантажу, а також особи семи висланих українців "та їх можливі зв'язки зі злочинними чи терористичними організаціями".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соціальних мережах пізно ввечері у понеділок, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня", і звинуватив уряд Орбана у спробі "легалізувати" незаконне захоплення.

"Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав, - написав Сибіга. - Вони просто додають беззаконня до беззаконня".

Угорська податкова служба не одразу відповіла на запит про коментар.

Наближення виборів

Угорщина оголосила "стан небезпеки" у зв'язку з війною у сусідній Україні, що дозволяє уряду Орбана правити за допомогою указів без голосування парламенту з окремих питань, зауважує видання.

В указі Орбан, який зіткнувся з безпрецедентним викликом з боку правоцентристського опонента на виборах, до яких залишився всього місяць, також вимагає від угорської податкової служби визначити, чи принесли українські готівкові поставки користь "угорським злочинним організаціям, терористичним організаціям, присутнім в Угорщині, або політичним організаціям".

Напередодні виборів 12 квітня правий популістський лідер та широка мережа лояльних йому ЗМІ регулярно заявляли, не надаючи жодних доказів, що його головний політичний опонент, Петер Мадяр та його партія "Tisza" отримують фінансування з України, зазначає видання.

Згадка "політичних організацій" в указі викликала підозри, що Мадяр та "Tisza" можуть бути залучені до розслідування у справі про грошові поставки, пише видання.

Орбан, який відстає від "Tisza" в більшості опитувань, останніми тижнями посилив агресивну антиукраїнську кампанію напередодні виборів. Він назвав Україну "ворогом" Угорщини і заявив, що у разі поразки на виборах Угорщина буде змушена збанкрутувати, а угорська молодь буде відправлена ​​на смерть на передову.

У подальшому загостренні напруженості у відносинах із Україною парламент Угорщини у вівторок ухвалив резолюцію, що дає уряду зелене світло на протидію шляху України до вступу до Європейського Союзу та на відхилення будь-яких ініціатив щодо постачання Україні зброї чи фінансування.

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС10.03.26, 15:32 • 502 перегляди

Юлія Шрамко

