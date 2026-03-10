Орбан розпорядився затримати вилучені українські золото і мільйони готівки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився затримати партію українських готівки та золота, конфісковану минулого тижня угорською владою, на строк до 60 днів, поки податкова служба країни проводить розслідування, пише УНН з посиланням на AP.

Золото та гроші перевозилися через Угорщину автомобільним транспортом, коли в четвер їх конфіскували. Влада заявила, що підозрює "відмивання грошей".

Партія включала 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро готівкою, а також 9 кілограмів золота вартістю, виходячи з поточного обмінного курсу, близько 82 мільйонів доларів.

Конфіскація викликала обурення української влади, яка звинуватила проросійський уряд Угорщини в незаконних діях.

Відеозапис конфіскації, опублікований Антитерористичним центром Угорщини, показав, як спецпризначенці в масках затримують сімох співробітників українського державного банку "Ощадбанк", які їхали двома броньованими автомобілями з Австрії до України.

Київ заявив, що це була звичайна операція щодо переведення активів між державними банками.

Співробітників банку було затримано більш ніж на 24 години, а потім вислано з Угорщини пізно ввечері в п'ятницю. Не було жодної інформації про причини їх звільнення угорською владою або про те, чи підозрювалися вони у якихось злочинах.

Указ Орбана, підписаний пізно ввечері у понеділок, доручає Національній податковій та митній адміністрації Угорщини встановити походження, пункт призначення та передбачуване використання вантажу, а також особи семи висланих українців "та їх можливі зв'язки зі злочинними чи терористичними організаціями".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соціальних мережах пізно ввечері у понеділок, що Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня", і звинуватив уряд Орбана у спробі "легалізувати" незаконне захоплення.

"Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав, - написав Сибіга. - Вони просто додають беззаконня до беззаконня".

Угорська податкова служба не одразу відповіла на запит про коментар.

Наближення виборів

Угорщина оголосила "стан небезпеки" у зв'язку з війною у сусідній Україні, що дозволяє уряду Орбана правити за допомогою указів без голосування парламенту з окремих питань, зауважує видання.

В указі Орбан, який зіткнувся з безпрецедентним викликом з боку правоцентристського опонента на виборах, до яких залишився всього місяць, також вимагає від угорської податкової служби визначити, чи принесли українські готівкові поставки користь "угорським злочинним організаціям, терористичним організаціям, присутнім в Угорщині, або політичним організаціям".

Напередодні виборів 12 квітня правий популістський лідер та широка мережа лояльних йому ЗМІ регулярно заявляли, не надаючи жодних доказів, що його головний політичний опонент, Петер Мадяр та його партія "Tisza" отримують фінансування з України, зазначає видання.

Згадка "політичних організацій" в указі викликала підозри, що Мадяр та "Tisza" можуть бути залучені до розслідування у справі про грошові поставки, пише видання.

Орбан, який відстає від "Tisza" в більшості опитувань, останніми тижнями посилив агресивну антиукраїнську кампанію напередодні виборів. Він назвав Україну "ворогом" Угорщини і заявив, що у разі поразки на виборах Угорщина буде змушена збанкрутувати, а угорська молодь буде відправлена ​​на смерть на передову.

У подальшому загостренні напруженості у відносинах із Україною парламент Угорщини у вівторок ухвалив резолюцію, що дає уряду зелене світло на протидію шляху України до вступу до Європейського Союзу та на відхилення будь-яких ініціатив щодо постачання Україні зброї чи фінансування.

