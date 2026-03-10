Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС
Київ • УНН
Депутати ухвалили резолюцію проти членства України через ризик війни та невідповідність критеріям. Уряд закликали припинити надання грошей та зброї.
Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, якою відкинув підтримку вступу України до Європейського Союзу та подальшу військову допомогу Києву. Відповідне рішення підтримала більшість депутатів, повідомляє ATV, передає УНН.
Деталі
За інформацією видання, угорські депутати проголосували за документ 142 голосами "за", 28 – "проти", ще четверо утрималися.
У тексті резолюції зазначається, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни, а її вступ, на думку угорських законодавців, може втягнути сам Євросоюз у військовий конфлікт.
У документі також стверджується, що Україна наразі не відповідає критеріям членства в Європейському Союзі. У зв’язку з цим парламент закликав уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.
Крім того, у резолюції міститься заклик до уряду Угорщини підтримувати міжнародні мирні ініціативи, не надавати Україні грошей або зброї та робити все можливе, щоб уникнути втягування Угорщини або ЄС у російсько-українську війну.
Документ також містить дані про фінансову допомогу Україні з боку Євросоюзу. Зокрема, зазначається, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні 193,3 млрд євро підтримки. Окремо згадується про можливе надання ще 90 млрд євро кредитів у 2026–2027 роках.
У резолюції також наголошується, що частина майбутнього бюджету ЄС може бути спрямована на підтримку України, що, на думку авторів документа, може вплинути на обсяг коштів для інших держав-членів.
Крім того, парламент підтримав намір уряду провести національну консультацію щодо подальшої фінансової підтримки України. У документі також міститься заклик до уряду протидіяти політиці ЄС, спрямованій на подальшу військову допомогу Києву, та не допустити використання коштів угорських платників податків або європейських фондів на підтримку України.
Нагадаємо
Віктор Орбан заявив про важливість існування України як буфера між росією та Угорщиною. Прем'єр підтримує безпеку сусідів, але виступає проти вступу в ЄС.