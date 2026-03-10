Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

Парламент Венгрии принял резолюцию, которой отверг поддержку вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшую военную помощь Киеву. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов, сообщает ATV, передает УНН.

Детали

По информации издания, венгерские депутаты проголосовали за документ 142 голосами "за", 28 – "против", еще четверо воздержались.

В тексте резолюции отмечается, что Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны, а ее вступление, по мнению венгерских законодателей, может втянуть сам Евросоюз в военный конфликт.

В документе также утверждается, что Украина пока не соответствует критериям членства в Европейском Союзе. В связи с этим парламент призвал правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к правительству Венгрии поддерживать международные мирные инициативы, не предоставлять Украине денег или оружия и делать все возможное, чтобы избежать втягивания Венгрии или ЕС в российско-украинскую войну.

Документ также содержит данные о финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. В частности, отмечается, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине 193,3 млрд евро поддержки. Отдельно упоминается о возможном предоставлении еще 90 млрд евро кредитов в 2026–2027 годах.

В резолюции также отмечается, что часть будущего бюджета ЕС может быть направлена на поддержку Украины, что, по мнению авторов документа, может повлиять на объем средств для других государств-членов.

Кроме того, парламент поддержал намерение правительства провести национальную консультацию по дальнейшей финансовой поддержке Украины. В документе также содержится призыв к правительству противодействовать политике ЕС, направленной на дальнейшую военную помощь Киеву, и не допустить использования средств венгерских налогоплательщиков или европейских фондов на поддержку Украины.

Напомним

Виктор Орбан заявил о важности существования Украины как буфера между россией и Венгрией. Премьер поддерживает безопасность соседей, но выступает против вступления в ЕС.