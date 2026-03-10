Орбан распорядился задержать изъятые украинские золото и миллионы наличных

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задержать партию украинских наличных денег и золота, конфискованную на прошлой неделе венгерскими властями, на срок до 60 дней, пока налоговая служба страны проводит расследование, пишет УНН со ссылкой на AP.

Золото и деньги перевозились через Венгрию автомобильным транспортом, когда в четверг их конфисковали. Власти заявили, что подозревают "отмывание денег".

Партия включала 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро наличными, а также 9 килограммов золота стоимостью, исходя из текущего обменного курса, около 82 миллионов долларов.

Конфискация вызвала возмущение украинских властей, которые обвинили пророссийское правительство Венгрии в незаконных действиях.

Видеозапись конфискации, опубликованная Антитеррористическим центром Венгрии, показала, как спецназовцы в масках задерживают семерых сотрудников украинского государственного банка "Ощадбанк", которые ехали на двух бронированных автомобилях из Австрии в Украину.

Киев заявил, что это была обычная операция по переводу активов между государственными банками.

Сотрудники банка были задержаны более чем на 24 часа, а затем высланы из Венгрии поздно вечером в пятницу. Не было никакой информации о причинах их освобождения венгерскими властями или о том, подозревались ли они в каких-либо преступлениях.

Указ Орбана, подписанный поздно вечером в понедельник, поручает Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии установить происхождение, пункт назначения и предполагаемое использование груза, а также личности семи высланных украинцев "и их возможные связи с преступными или террористическими организациями".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в социальных сетях поздно вечером в понедельник, что Венгрия "погружается в спираль беззакония", и обвинил правительство Орбана в попытке "легализовать" незаконный захват.

"Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований, - написал Сибига. - Они просто добавляют беззаконие к беззаконию".

Венгерская налоговая служба не сразу ответила на запрос о комментарии.

Приближение выборов

Венгрия объявила "состояние опасности" в связи с войной в соседней Украине, что позволяет правительству Орбана править с помощью указов без голосования парламента по отдельным вопросам, отмечает издание.

В указе Орбан, который столкнулся с беспрецедентным вызовом со стороны правоцентристского оппонента на выборах, до которых остался всего месяц, также требует от венгерской налоговой службы определить, принесли ли украинские наличные поставки пользу "венгерским преступным организациям, террористическим организациям, присутствующим в Венгрии, или политическим организациям".

Накануне выборов 12 апреля правый популистский лидер и широкая сеть лояльных ему СМИ регулярно заявляли, не предоставляя никаких доказательств, что его главный политический оппонент, Петер Мадьяр и его партия "Tisza" получают финансирование из Украины, отмечает издание.

Упоминание "политических организаций" в указе вызвало подозрения, что Мадьяр и "Tisza" могут быть вовлечены в расследование по делу о денежных поставках, пишет издание.

Орбан, который отстает от "Tisza" в большинстве опросов, в последние недели усилил агрессивную антиукраинскую кампанию накануне выборов. Он назвал Украину "врагом" Венгрии и заявил, что в случае поражения на выборах Венгрия будет вынуждена обанкротиться, а венгерская молодежь будет отправлена на смерть на передовую.

В дальнейшем обострении напряженности в отношениях с Украиной парламент Венгрии во вторник принял резолюцию, дающую правительству зеленый свет на противодействие пути Украины к вступлению в Европейский Союз и на отклонение любых инициатив по поставкам Украине оружия или финансирования.

