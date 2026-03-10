Сибіга відреагував на шантаж Угорщини щодо грошей Ощадбанку

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 1142 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 13215 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 19176 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 15015 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22374 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25929 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38836 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49163 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52200 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84379 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 8528 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 13208 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 19175 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38835 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49163 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 1186 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 4002 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 14759 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 21935 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 28625 перегляди
Сибіга відреагував на шантаж Угорщини щодо грошей Ощадбанку

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

Глава МЗС назвав державним тероризмом утримання активів Ощадбанку для тиску щодо нафтопроводу Дружба. Орбан наказав затримати золото та готівку на 60 днів.

Сибіга відреагував на шантаж Угорщини щодо грошей Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав державним шантажем заяви угорської влади про наміри утримати гроші "Ощадбанку" для тиску щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу. Такі дії потрібно називати по імені: державний тероризм. Ми закликаємо до чіткого міжнародного засудження

- йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився затримати партію української готівки та золота, конфісковану минулого тижня угорською владою, на строк до 60 днів, поки податкова служба країни проводить розслідування.

Ольга Розгон

