Сибіга відреагував на шантаж Угорщини щодо грошей Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав державним шантажем заяви угорської влади про наміри утримати гроші "Ощадбанку" для тиску щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу. Такі дії потрібно називати по імені: державний тероризм. Ми закликаємо до чіткого міжнародного засудження - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився затримати партію української готівки та золота, конфісковану минулого тижня угорською владою, на строк до 60 днів, поки податкова служба країни проводить розслідування.