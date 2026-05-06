Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Венгрию за конструктив и цивилизованный шаг.

Благодарю всех в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

Как сообщал УНН, семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которых вернули в Украину, находились в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание.

В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Банк будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях.