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Сегодня последний день для использования средств с карты "Национальный кешбэк" - Дія

Киев • УНН

 • 6047 просмотра

31 июля - последний день, когда украинцы могут потратить накопленные средства по программе "Национальный кешбэк". С 1 августа неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Сегодня последний день для использования средств с карты "Национальный кешбэк" - Дія
Фото: t.me/diia_gov

31 июля - последний день, когда украинцы могут использовать накопленные средства на карте программы "Национальный кешбек". Уже с 1 августа неиспользованный остаток будет возвращен в государственный бюджет. Об этом сообщает "Дія", передает УНН.

Детали

В приложении напомнили, что накопленный кешбек можно использовать на поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов, оплату коммунальных услуг для себя или близких, покупку украинских книг, продуктов и лекарственных средств в магазинах и аптеках, участвующих в программе, а также на оплату почтовых услуг.

В "Дії" призвали не откладывать использование накопленных средств, поскольку после завершения дня неиспользованный остаток будет возвращен в госбюджет.

Программа "Национальный кешбек" продолжает действовать. В августе участникам программы планируют начислить выплаты за май

- отметили в "Дії".

Координатором программы "Национальный кешбек" является Министерство экономики и окружающей среды Украины. К ее реализации также привлечены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк, уполномоченные банки, а технологическими партнерами выступают международные платежные системы Mastercard и Visa.

В Украине начинают выплаты "Национального кешбэка", их получат более 5 миллионов человек03.07.2026, 15:13 • 5689 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Аптека
Mastercard
Государственная налоговая служба Украины
Ощадбанк
Украина