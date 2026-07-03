В Украине начинают выплаты "Национального кешбэка", их получат более 5 миллионов человек

С сегодняшнего дня более 5 млн украинцев начнут получать выплаты Национального кэшбека за апрель. Вместе с ними поступит и кэшбек за топливо, передает УНН со ссылкой на Дію.

В сообщении указано, что накопленные на карте Национальный кэшбек средства необходимо использовать до 31 июля. После этой даты неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Кэшбек можно потратить на:

➡️ коммунальные и почтовые услуги;

➡️ благотворительность и поддержку Сил обороны;

➡️ лекарства и продукты украинского производства;

➡️ книги украинского издательства.

Апрельская выплата завершает первый этап программы Национальный кэшбек. Если кэшбек, накопленный до 30 апреля 2026 года, не был зачислен на карту, получить его уже невозможно. С 1 мая начался новый этап программы, поэтому накопления формируются заново