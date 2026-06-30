Правительство продлило срок использования средств по программе "Национальный кешбек" до 31 июля 2026 года

Украинцы получат дополнительный месяц, чтобы использовать средства, накопленные в рамках программы "Национальный кешбек". Соответствующие изменения в правительственные постановления инициировало Министерство экономики, сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Согласно решению правительства, кешбек за апрель начнут зачислять на карты уже с 3 июля. Использовать эти средства, а также все ранее накопленные на картах "Национального кешбека", можно будет до 31 июля 2026 года включительно. Соответственно, срок возврата неиспользованных средств в государственный бюджет также перенесен на месяц.

В Минэкономики отметили, что апрельская выплата также включает кешбек на топливо, который действовал с 20 марта до 31 мая как временный антикризисный инструмент в ответ на резкий рост мировых цен на топливо. Максимальный размер такой компенсации в апреле составил 1000 гривен.

После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на картах "Национального кешбека" будут возвращены в государственный бюджет в соответствии с обновленным порядком.

В то же время в министерстве подчеркнули, что программа "Национальный кешбек" продолжает работать в обычном режиме.

Сейчас программой пользуются более 5 млн активных украинцев. К ней уже присоединились более 2 тыс. производителей, которые зарегистрировали более 422 тыс. товаров украинского производства, а также почти 1,5 тыс. продавцов.

Участники программы могут получать кешбек в размере 5% или 15% в зависимости от категории товаров. Максимальная сумма выплат составляет 3000 гривен в месяц.

Накопленные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения продуктов питания, лекарственных средств и других медицинских изделий украинского производства, покупки книг и печатной продукции, а также на благотворительность, в частности на поддержку Вооруженных сил Украины.

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