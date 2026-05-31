Более 2,3 млн украинцев воспользовались программой кешбэка на топливо - Свириденко
Киев • УНН
Программой воспользовались 2,3 млн украинцев, экономя до 15% на топливе. Средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства или поддержку ВСУ.
В Украине завершилось действие программы кешбэка на топливо, которой воспользовались 2,3 млн граждан. Программа работала с 20 марта по 31 мая и была введена как временный антикризисный инструмент финансовой поддержки населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Это был временный антикризисный инструмент финансовой поддержки наших людей в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая. Национальная программа позволила украинцам экономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива
По словам премьер-министра, 91% пользователей этой программы — владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.
Кроме того, за период работы программы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кешбэка, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов.
Накопленные средства кешбэка можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и продуктов украинского производства, а также направить на благотворительность или поддержку Сил обороны
