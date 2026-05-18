Минэнерго утвердило новый состав членов наблюдательного совета "Укрэнерго" от государства
Киев • УНН
Минэнерго назначило трех представителей государства в Наблюдательный совет Укрэнерго. Теперь состав органа из семи человек полностью сформирован.
Министерство энергетики Украины утвердило новых представителей государства в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго", завершив формирование его полного состава. В орган вошли специалисты с опытом работы в энергетическом секторе, государственном управлении и финансах. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
Министерство энергетики Украины утвердило обновленный состав представителей государства в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго", в который вошли:
Юрий Бойко: специалист с более чем 25-летним опытом работы на руководящих должностях в частных и государственных институтах энергетического сектора. Карьеру в энергетике начал в 1995 году с должности инженера-электрика, впоследствии работал на руководящих должностях нескольких энергопредприятий, а в конце 2020-го – исполнял обязанности министра энергетики Украины. Юрий Бойко уже занимал должность члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" в 2021-2025 годах.
Егор Перелыгин: заместитель Министра экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Имеет значительный опыт работы на высших руководящих должностях в горнодобывающей промышленности и в банковском секторе. Специализировался на привлечении иностранных инвестиций, а также – реорганизации предприятий и переориентации бизнес-моделей крупных промышленных и коммерческих структур, стратегическом планировании и кризисном управлении. Егор Перелыгин имеет диплом магистра делового администрирования, полученный в Европейском институте высшего образования в сфере управления ISEG (Франция). Кабинетом Министров Украины делегирован уполномоченным лицом в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.
Николай Брусенко: кандидат экономических наук, имеющий более 20 лет опыта работы в экономике, внешней торговле, международных отношениях, государственном управлении, а также реализации совместных с МФО проектов в сферах энергетики и инфраструктуры. Прошел профессиональный путь от главного специалиста Министерства экономики Украины до руководящих должностей в Администрации и Офисе Президента Украины. С 2022 по 2025 год возглавлял экономический директорат в Офисе Президента Украины. Также имеет опыт корпоративного управления, входя в Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка". По образованию Николай Брусенко – магистр по вопросам финансов, диплом магистра получил в Киевском национальном экономическом университете.
Дополнение
В целом, Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" состоит из 7 человек: четырех независимых членов, избранных по результатам конкурса, и трех представителей государства. Все ранее избранные независимые представители сохраняют свои должности, поэтому на данный момент персональный состав Наблюдательного совета сформирован полностью.
