Перезагрузка государственных энергокомпаний: правительство назначило новых членов наблюдательных советов Укрэнерго и Оператора ГТС

Правительство согласовало кандидатуры представителей государства в наблюдательные советы двух стратегически важных предприятий: НЭК "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

13 мая по представлению Номинационного комитета Правительство согласовало кандидатуры представителей государства в наблюдательные советы двух стратегически важных предприятий: в НЭК "Укрэнерго" — Юрия Бойко, Николая Брусенко и Егора Перелыгина, в ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" — Антона Бендика - сообщила Свириденко.

Дополнительно, в связи с завершением срока полномочий большинства членов наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" правительство запускает новый конкурс на соответствующие должности. По словам премьера, поручили Минэкономики и госкомпании как можно быстрее провести соответствующий отбор.

Процесс обновления состава наблюдательных советов продолжается с ноября 2025 года. Кабинет Министров готовит дальнейшие решения по конкурсным отборам в другие энергетические компании - резюмировала Свириденко.

