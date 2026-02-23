В Украине сделали еще один шаг для перезагрузки управления в энергосекторе
Киев • УНН
Правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления и повысить прозрачность.
Кабинет министров утвердил примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса в рамках системного шага в реализации правительственного плана по перезагрузке управления в энергетическом секторе. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Сегодня правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это очередной системный шаг в реализации правительственного плана по перезагрузке управления в энергетическом секторе
По ее словам, главная цель - ввести единый примерный образец устава, соответствующий лучшим практикам ОЭСР, что, в частности, позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления, избежать субъективного отношения к различным компаниям сектора, унифицировать подходы к формированию органов управления и определению их полномочий, а также повысить прозрачность, подотчетность и общую эффективность государственных компаний.
Аналогичные примерные уставы правительство утвердит и для государственных компаний в других секторах экономики
Напомним
Аудит НАЭК "Энергоатом" продолжается. Сейчас анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании.