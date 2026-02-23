$43.270.01
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против России – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 1088 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 2872 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 6678 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 33193 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 40310 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 25730 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 31157 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 31387 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25581 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
В Украине сделали еще один шаг для перезагрузки управления в энергосекторе

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления и повысить прозрачность.

В Украине сделали еще один шаг для перезагрузки управления в энергосекторе

Кабинет министров утвердил примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса в рамках системного шага в реализации правительственного плана по перезагрузке управления в энергетическом секторе. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это очередной системный шаг в реализации правительственного плана по перезагрузке управления в энергетическом секторе 

- написала Свириденко. 

По ее словам, главная цель - ввести единый примерный образец устава, соответствующий лучшим практикам ОЭСР, что, в частности, позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления, избежать субъективного отношения к различным компаниям сектора, унифицировать подходы к формированию органов управления и определению их полномочий, а также повысить прозрачность, подотчетность и общую эффективность государственных компаний.

Аналогичные примерные уставы правительство утвердит и для государственных компаний в других секторах экономики 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

Аудит НАЭК "Энергоатом" продолжается. Сейчас анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко