14:46 • 5330 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 11293 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 13028 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 15298 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 29442 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12825 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19859 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49925 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82507 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51748 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Під час аудиту в Енергоатомі виявили низку порушень, окремо перевіряють законність нарахування зарплати керівництву

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом".

Аудит НАЕК "Енергоатом" триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом".

Аудит триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів 

- повідомила прем'єрка.

За її словами, окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності 

- резюмувала Свириденко.

Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання28.01.26, 20:25 • 35384 перегляди

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Антоніна Туманова

