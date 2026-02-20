Під час аудиту в Енергоатомі виявили низку порушень, окремо перевіряють законність нарахування зарплати керівництву

Аудит НАЕК "Енергоатом" триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою та заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом".

Аудит триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів - повідомила прем'єрка.

За її словами, окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності - резюмувала Свириденко.

Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.