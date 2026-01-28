$42.960.17
18:25 • 170 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 788 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 8290 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 12488 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 10908 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 22511 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 22934 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27069 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30932 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28803 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради Енергоатома з семи членів, включаючи чотирьох міжнародних фахівців. Нова рада має терміново призначити керівництво компанії та проаналізувати її попередню діяльність.

Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання

Кабінет міністрів України призначив новий склад наглядової ради Енергоатома на підставі подання номінаційного комітету. Нова наглядова рада складається з семи членів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд призначив новий склад наглядової ради Енергоатома на підставі подання номінаційного комітету. Це важливе рішення для оновлення НАЕК "Енергоатом". Нова наглядова рада складається з семи членів. Незалежними членами наглядової ради будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон. Усі вони є авторитетними міжнародними фахівцями з багаторічним досвідом у галузях ядерної енергетики, фінансів, управлінні ризиками  та юридичному регулюванні 

- повідомила Свириденко.

За її словами, представниками держави обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

Конкурс, як повідомила прем'єрка, відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена за повною та відкритою, конкурентною процедурою, передбаченою для всіх стратегічно важливих державних підприємств. Уряд зробив усі необхідні кроки для перезапуску менеджменту і дотримувався рекомендацій партнерів про проведення конкурсу у повному, а не скороченому форматі.

Свириденко під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради НАЕК "Енергоатом" поставила задачу терміново призначити нове керівництво компанії. На період, необхідний для призначення, Уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

Також нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії: договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Антоніна Туманова

