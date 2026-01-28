Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи

Кабинет министров Украины назначил новый состав наблюдательного совета Энергоатома на основании представления номинационного комитета. Новая наблюдательная рада состоит из семи членов. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство назначило новый состав наблюдательного совета Энергоатома на основании представления номинационного комитета. Это важное решение для обновления НАЭК "Энергоатом". Новый наблюдательный совет состоит из семи членов. Независимыми членами наблюдательного совета будут Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон. Все они являются авторитетными международными специалистами с многолетним опытом в областях ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования. - сообщила Свириденко.

По ее словам, представителями государства избраны заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.

Конкурс, как сообщила премьер, состоялся при участии независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена по полной и открытой, конкурентной процедуре, предусмотренной для всех стратегически важных государственных предприятий. Правительство предприняло все необходимые шаги для перезапуска менеджмента и придерживалось рекомендаций партнеров о проведении конкурса в полном, а не сокращенном формате.

Свириденко во время первой встречи с новыми членами наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" поставила задачу срочно назначить новое руководство компании. На период, необходимый для назначения, Правительство поручило заменить временное руководство компании.

Также новый наблюдательный совет должен провести полный анализ предыдущей деятельности компании: договоров, закупок и аукционов по продаже электроэнергии, с учетом информации от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов.

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.