В ходе аудита в Энергоатоме выявили ряд недостатков, отдельно проверяют законность начисления зарплаты руководству

Аудит НАЭК "Энергоатом" продолжается. В настоящее время анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Свириденко провела встречу с главой Государственной аудиторской службы Украины Аллой Басалаевой и заслушала отчет о предварительных выводах аудита НАЭК "Энергоатом".

Аудит продолжается. В настоящее время анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Уже выявлены недостатки в определении ожидаемой стоимости закупок, факты завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, а также привлечение посредников при поставке товаров - сообщила премьер-министр.

По ее словам, отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании.

Все установленные нарушения получат надлежащую правовую оценку со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а виновные лица будут привлечены к ответственности - резюмировала Свириденко.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.