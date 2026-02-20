$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 4922 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 10916 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 12668 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 14922 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 28871 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12730 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19786 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49874 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82449 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51697 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В ходе аудита в Энергоатоме выявили ряд недостатков, отдельно проверяют законность начисления зарплаты руководству

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Свириденко провела встречу с главой Государственной аудиторской службы Украины Аллой Басалаевой и заслушала отчет о предварительных выводах аудита НАЭК "Энергоатом".

В ходе аудита в Энергоатоме выявили ряд недостатков, отдельно проверяют законность начисления зарплаты руководству

Аудит НАЭК "Энергоатом" продолжается. В настоящее время анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Свириденко провела встречу с главой Государственной аудиторской службы Украины Аллой Басалаевой и заслушала отчет о предварительных выводах аудита НАЭК "Энергоатом".

Аудит продолжается. В настоящее время анализируются вопросы чрезмерных расходов, связанных с проведением компанией рисковых операций. Уже выявлены недостатки в определении ожидаемой стоимости закупок, факты завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, а также привлечение посредников при поставке товаров

- сообщила премьер-министр.

По ее словам, отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании.

Все установленные нарушения получат надлежащую правовую оценку со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а виновные лица будут привлечены к ответственности

- резюмировала Свириденко.

Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи28.01.26, 20:25 • 35384 просмотра

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Антонина Туманова

