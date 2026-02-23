$43.270.01
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 1210 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 2966 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 6788 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 33268 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 40372 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 25771 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 31196 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 31400 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25590 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 33268 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 40372 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 134798 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 144152 перегляди
В Україні зробили ще один крок для перезавантаження управління в енергосекторі

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Уряд затвердив примірний статут для суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Це дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління та підвищити прозорість.

В Україні зробили ще один крок для перезавантаження управління в енергосекторі

Кабінет міністрів затвердив примірний статут для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу у рамках системного кроку у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Сьогодні уряд затвердив примірний статут для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Це черговий системний крок у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі 

- написала Свириденко. 

За її словами, головна мета - запровадити єдиний примірний зразок статуту, що відповідає кращим практикам ОЕСР, що, зокрема, дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління, уникнути суб’єктивного ставлення до різних компаній сектору, уніфікувати підходи до формування органів управління та визначення їхніх повноважень, а також підвищити прозорість, підзвітність і загальну ефективність державних компаній.

Аналогічні примірні статути уряд затвердить й для державних компаній у інших секторах економіки 

- додала Свириденко. 

Нагадаємо 

Аудит НАЕК "Енергоатом" триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко