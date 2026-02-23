В Україні зробили ще один крок для перезавантаження управління в енергосекторі
Київ • УНН
Уряд затвердив примірний статут для суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Це дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління та підвищити прозорість.
Кабінет міністрів затвердив примірний статут для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу у рамках системного кроку у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Сьогодні уряд затвердив примірний статут для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Це черговий системний крок у реалізації урядового плану з перезавантаження управління в енергетичному секторі
За її словами, головна мета - запровадити єдиний примірний зразок статуту, що відповідає кращим практикам ОЕСР, що, зокрема, дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління, уникнути суб’єктивного ставлення до різних компаній сектору, уніфікувати підходи до формування органів управління та визначення їхніх повноважень, а також підвищити прозорість, підзвітність і загальну ефективність державних компаній.
Аналогічні примірні статути уряд затвердить й для державних компаній у інших секторах економіки
