Могут ограничить въезд на время ЧМ-2026: США призвали Европу активнее противодействовать распространению вируса Эбола из Африки
Киев • УНН
США призывают Европу ограничить въезд из Африки из-за вспышки вируса Эбола. В противном случае Вашингтон ужесточит правила поездок для европейцев в Америку.
Администрация президента США Дональда Трампа призывает европейские страны ужесточить ограничения на поездки для людей, въезжающих на континент из стран Африки, пораженных вирусом Эбола, предупреждая, что невыполнение этих требований может привести к ужесточению правил США в отношении поездок из Европы, в частности на чемпионат мира по футболу, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Государственный секретарь Марко Рубио во вторник позвонил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выразить обеспокоенность, "чтобы обсудить координацию и реагирование США и Европы на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде", говорится в заявлении Государственного департамента.
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"Высшим приоритетом и целью департамента остается защита здоровья американского народа и предотвращение того, чтобы эта вспышка Эболы достигла наших берегов", – говорится в сообщении.
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Между Африкой и Соединенными Штатами ежедневно осуществляется относительно мало прямых рейсов, но между Европой и Соединенными Штатами – более 300 прямых ежедневных рейсов.