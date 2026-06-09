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Могут ограничить въезд на время ЧМ-2026: США призвали Европу активнее противодействовать распространению вируса Эбола из Африки

Киев • УНН

 • 480 просмотра

США призывают Европу ограничить въезд из Африки из-за вспышки вируса Эбола. В противном случае Вашингтон ужесточит правила поездок для европейцев в Америку.

Могут ограничить въезд на время ЧМ-2026: США призвали Европу активнее противодействовать распространению вируса Эбола из Африки

Администрация президента США Дональда Трампа призывает европейские страны ужесточить ограничения на поездки для людей, въезжающих на континент из стран Африки, пораженных вирусом Эбола, предупреждая, что невыполнение этих требований может привести к ужесточению правил США в отношении поездок из Европы, в частности на чемпионат мира по футболу, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Государственный секретарь Марко Рубио во вторник позвонил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выразить обеспокоенность, "чтобы обсудить координацию и реагирование США и Европы на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде", говорится в заявлении Государственного департамента.

Смертельная Эбола в Конго: власти экстренно открывают новые центры лечения18.05.26, 13:21 • 3886 просмотров

"Высшим приоритетом и целью департамента остается защита здоровья американского народа и предотвращение того, чтобы эта вспышка Эболы достигла наших берегов", – говорится в сообщении.

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Между Африкой и Соединенными Штатами ежедневно осуществляется относительно мало прямых рейсов, но между Европой и Соединенными Штатами – более 300 прямых ежедневных рейсов.

Антонина Туманова

СпортЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Санкции
Уганда
Марко Рубио
Европейская комиссия
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Демократическая Республика Конго