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В Белом доме заявили, что представитель рф примет участие во встрече министров энергетики стран G20 на следующей неделе

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В Хьюстоне состоятся переговоры G20 по энергетике с участием представителя россии. Встреча пройдет на фоне дефицита топлива и роста цен.

В Белом доме заявили, что представитель рф примет участие во встрече министров энергетики стран G20 на следующей неделе

Представитель россии на следующей неделе примет участие в переговорах стран G20 по вопросам энергетики. Встреча состоится в Хьюстоне на фоне проблем с поставками нефти и газа и роста цен на топливо. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали 

По информации издания, встреча министров стран G20 по вопросам энергетического изобилия запланирована на понедельник–среду. От США в ней примут участие министр внутренних дел Дуг Бургум, министр энергетики Крис Райт и представитель Белого дома Джаррод Эйджен.

Белый дом не сообщил сразу, кто примет участие во встрече на следующей неделе от россии. Ожидается также присутствие представителей энергетической отрасли из Европы и Азии 

– пишет издание.

В то же время в прошлом месяце США принимали министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра финансов на форуме с момента начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. 

По имеющимся данным, во время встречи внимание будет сосредоточено на вопросах в сфере энергетики.

Усилия Европейского союза по достижению независимости от российской нефти и газа терпят неудачу как раз накануне зимы при чрезвычайно низких запасах газа, заявили в этом месяце его аудиторы. Несмотря на название встречи, войны в Украине и Иране вызвали обеспокоенность по поводу энергетической безопасности многих стран. На этой неделе цена на американское дизельное топливо достигла рекордных значений — более 6 долларов за галлон, Ормузский пролив в значительной степени закрыт для поставок нефти и природного газа, а строительство центров обработки данных в США создает нагрузку на энергоснабжение 

– пишет издание. 

Напомним

россия возобновила атаки на Украину, несмотря на заявления президента США о мирных переговорах. москва требует демилитаризации Украины, де-факто — отказа от суверенитета и независимости, а также передачи территорий. 

Алла Киосак

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