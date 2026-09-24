росія почала експорт нафти у межах арктичного проєкту - які вигоди він принесе москві

Фото Shutterstock

росія розпочала комерційний експорт нафти в межах проєкту "Роснєфті" під назвою "Схід Ойл" — масштабної арктичної ініціативи, на яку москва покладає надії щодо збільшення видобутку сирої нафти після років затримок і санкцій, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що цей крок зроблено в той час, коли росія шукає нові джерела зростання видобутку, оскільки сланцевий бум у США дозволив цій країні випередити росію та стати найбільшим у світі виробником сирої нафти.

У вересні контрольована державою компанія "Роснєфть" почала відвантажувати сиру нафту на спеціалізовані танкери льодового класу через свій новозбудований термінал "Бухта Північ" на півострові Таймир. Це стало початком операційної діяльності проєкту, який свого часу позиціонували як такий, що здатен забезпечувати видобуток до 2 мільйонів барелів на добу (або близько 2% світових поставок нафти).

Наразі обсяги експорту значно поступаються цим амбітним планам. За оцінками двох галузевих джерел, цього року експорт становитиме в середньому близько 150 000 барелів на добу, причому основна частина нафти надходитиме з уже діючих родовищ "Роснєфті" — Ванкорської групи, зазначає видання.

У міру освоєння нових північних родовищ, зокрема Паяхського, "Роснєфть" планує збільшити експорт приблизно до 600 000 барелів на добу в другій половині 2027 року, а до 2030 року — до 1 мільйона барелів на добу, повідомили в компанії.

У вересні "Роснєфть" відвантажила з терміналу "Бухта Північ" близько 250 000 метричних тонн сирої нафти на три танкери: Panamax "Валентин Пікуль" та Aframax "Академік Губкін" (вони доставили нафту до Мурманська для перевалки з судна на судно), а також Aframax "Володимир Мономах" (який вирушив до Азії Північним морським шляхом). Про це повідомили два джерела, а також свідчать дані LSEG. Четвертий танкер очікує на завантаження, як показують дані LSEG. Початкові покупці нафти (марка якої не розголошується) наразі невідомі.

Додамо

У матеріалі зазначено, що запуск проєкту відбувається в складний для російської нафтової галузі період.

США зміцнили свої позиції як найбільшого у світі виробника сирої нафти, тоді як обсяги видобутку в росії відновлюються з труднощами. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2025 році обсяг видобутку нафти й конденсату в Росії становив у середньому близько 9,9 млн барелів на добу, тоді як у США цей показник сягав майже 13,6 млн барелів на добу.

Проєкт "Восток Ойл" є для Росії основним механізмом забезпечення довгострокового зростання видобутку. За інформацією "Роснєфті", він охоплює 13 родовищ із оціночними запасами 50 млрд барелів малосірчистої нафти та передбачає сполучення з терміналом "Бухта Північ" через спеціальний трубопровід завдовжки 790 кілометрів і вузол зберігання, розрахований на 100 резервуарів.

Західні санкції, запроваджені після 2022 року, спричинили вихід ключових міжнародних інвесторів (зокрема Trafigura та Vitol), через що "Роснєфть" була змушена покладатися на внутрішнє фінансування та продаж активів, а сам проєкт зазнав тривалих затримок.

Попри ці труднощі, проєкт залишається стратегічно важливим: окрім доступу до величезних арктичних запасів, "Бухта Північ" забезпечує надійний експортний шлях, захищений від атак безпілотників, яким піддається російська інфраструктура на Балтиці та Чорному морі на тлі війни, яку москва веде проти України.

росія запустила останнє велике родовище нафти із запасами близько 51 млрд барелів