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россия начала экспорт нефти в рамках арктического проекта — какие выгоды он принесёт москве

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

"Роснефть" отгрузила нефть с нового терминала на Таймыре. Экспорт пока составляет около 150 тысяч баррелей в сутки.

россия начала экспорт нефти в рамках арктического проекта — какие выгоды он принесёт москве
Фото Shutterstock

россия начала коммерческий экспорт нефти в рамках проекта "Роснефти" под названием "Восток Ойл" — масштабной арктической инициативы, на которую москва возлагает надежды в отношении увеличения добычи сырой нефти после нескольких лет задержек и санкций, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что этот шаг был сделан в то время, когда россия ищет новые источники роста добычи, поскольку сланцевый бум в США позволил этой стране опередить россию и стать крупнейшим в мире производителем сырой нефти.

В сентябре контролируемая государством компания "Роснефть" начала отгружать сырую нефть на специализированные танкеры ледового класса через свой недавно построенный терминал "Бухта Север" на полуострове Таймыр. Это стало началом операционной деятельности проекта, который в свое время позиционировался как способный обеспечить добычу до 2 миллионов баррелей в сутки (или около 2% мировых поставок нефти).

В настоящее время объемы экспорта значительно уступают этим амбициозным планам. По оценкам двух отраслевых источников, в этом году экспорт составит в среднем около 150 000 баррелей в сутки, причем основная часть нефти будет поступать с уже действующих месторождений "Роснефти" — Ванкорской группы, отмечает издание.

По мере освоения новых северных месторождений, в частности Паяхского, "Роснефть" планирует увеличить экспорт примерно до 600 000 баррелей в сутки во второй половине 2027 года, а к 2030 году — до 1 миллиона баррелей в сутки, сообщили в компании.

В сентябре "Роснефть" отгрузила с терминала "Бухта Север" около 250 000 метрических тонн сырой нефти на три танкера: Panamax "Валентин Пикуль" и Aframax "Академик Губкин" (они доставили нефть в Мурманск для перевалки с судна на судно), а также Aframax "Владимир Мономах" (который направился в Азию Северным морским путем). Об этом сообщили два источника, а также свидетельствуют данные LSEG. Четвертый танкер ожидает погрузки, как показывают данные LSEG. Первоначальные покупатели нефти (марка которой не раскрывается) пока неизвестны.

Добавим

В материале отмечается, что запуск проекта происходит в сложный для российской нефтяной отрасли период.

США укрепили свои позиции как крупнейшего в мире производителя сырой нефти, тогда как объемы добычи в россии восстанавливаются с трудом. По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году объем добычи нефти и конденсата в россии составлял в среднем около 9,9 млн баррелей в сутки, тогда как в США этот показатель достигал почти 13,6 млн баррелей в сутки.

Проект "Восток Ойл" является для россии основным механизмом обеспечения долгосрочного роста добычи. По информации "Роснефти", он охватывает 13 месторождений с оценочными запасами 50 млрд баррелей малосернистой нефти и предусматривает соединение с терминалом "Бухта Север" посредством специального трубопровода длиной 790 километров и узла хранения, рассчитанного на 100 резервуаров.

Западные санкции, введенные после 2022 года, привели к выходу ключевых международных инвесторов (в частности, Trafigura и Vitol), из-за чего "Роснефть" была вынуждена полагаться на внутреннее финансирование и продажу активов, а сам проект столкнулся с длительными задержками.

Несмотря на эти трудности, проект остается стратегически важным: помимо доступа к огромным арктическим запасам, "Бухта Север" обеспечивает надежный экспортный путь, защищенный от атак беспилотников, которым подвергается российская инфраструктура на Балтике и в Черном море на фоне войны, которую москва ведет против Украины.

Россия запустила последнее крупное нефтяное месторождение с запасами около 51 млрд баррелей22.09.26, 01:37 • 4044 просмотра

Антонина Туманова

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