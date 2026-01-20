$43.180.08
19 січня, 18:36
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Криза в регіонах рф: кузбас не має грошей на зарплати медикам - ЦПД

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У кемеровській області, ключовому вугільному регіоні рф, виникли системні проблеми з виплатами зарплат працівникам бюджетної сфери. Медики зіткнулися зі зниженням зарплат та невиплатою премій наприкінці 2025 та на початку 2026 року.

Криза в регіонах рф: кузбас не має грошей на зарплати медикам - ЦПД

У кемеровській області, ключовому вугільному регіоні рф, через глибоку кризу вугільної промисловості почалися системні проблеми з виплатами зарплат працівникам бюджетної сфери - насамперед медикам. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го співробітники медустанов кузбасу зіткнулися зі зниженням зарплат і невиплатою премій.

кузбас - показовий приклад того, як "опорні" регіони росії поступово занепадають за повної байдужості федерального центру, зосередженого на війні з Україною. Замість диверсифікації економіки, інвестицій і підтримки соціальної сфери кремль роками просто вичавлював із регіону ресурси

- йдеться у матеріалі.

Вказується, що на тлі падіння доходів вугільної галузі регіональні бюджети в рф тріщать по швах, а першими під удар потрапляють ті, хто забезпечує базові функції держави - працівники бюджетної сфери.

"Для кремля це чергова "незначна" проблема, яку можна не помічати.  Накопичення соціально-економічних збоїв підриває внутрішню стабільність рф, якою б красивою не була пропагандистська картинка"стійкості"", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Україна