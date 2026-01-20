Криза в регіонах рф: кузбас не має грошей на зарплати медикам - ЦПД

У кемеровській області, ключовому вугільному регіоні рф, через глибоку кризу вугільної промисловості почалися системні проблеми з виплатами зарплат працівникам бюджетної сфери - насамперед медикам. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го співробітники медустанов кузбасу зіткнулися зі зниженням зарплат і невиплатою премій.

кузбас - показовий приклад того, як "опорні" регіони росії поступово занепадають за повної байдужості федерального центру, зосередженого на війні з Україною. Замість диверсифікації економіки, інвестицій і підтримки соціальної сфери кремль роками просто вичавлював із регіону ресурси - йдеться у матеріалі.

Вказується, що на тлі падіння доходів вугільної галузі регіональні бюджети в рф тріщать по швах, а першими під удар потрапляють ті, хто забезпечує базові функції держави - працівники бюджетної сфери.

"Для кремля це чергова "незначна" проблема, яку можна не помічати. Накопичення соціально-економічних збоїв підриває внутрішню стабільність рф, якою б красивою не була пропагандистська картинка"стійкості"", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні