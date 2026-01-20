Кризис в регионах РФ: Кузбасс не имеет денег на зарплаты медикам - ЦПД

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 9214 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 17722 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 18886 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 21050 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 21019 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 24155 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16406 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38334 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 36906 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18593 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Двое малышей погибли, 55 пострадали в детском саду в Израиле - The Jerusalem Post19 января, 15:15 • 6010 просмотра
В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось19 января, 15:38 • 4278 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto19 января, 15:48 • 12576 просмотра
Украинцев предупредили об отключении света 20 января по всей стране19 января, 15:52 • 3894 просмотра
Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно19 января, 16:25 • 10452 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 24166 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38342 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 36912 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 54002 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 75504 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 15992 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 31828 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27048 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32224 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 44414 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Кризис в регионах РФ: Кузбасс не имеет денег на зарплаты медикам - ЦПД

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Кемеровской области, ключевом угольном регионе РФ, возникли системные проблемы с выплатами зарплат работникам бюджетной сферы. Медики столкнулись со снижением зарплат и невыплатой премий в конце 2025 и начале 2026 года.

Кризис в регионах РФ: Кузбасс не имеет денег на зарплаты медикам - ЦПД

В Кемеровской области, ключевом угольном регионе РФ, из-за глубокого кризиса угольной промышленности начались системные проблемы с выплатами зарплат работникам бюджетной сферы – прежде всего медикам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в конце 2025 года и в начале 2026-го сотрудники медучреждений Кузбасса столкнулись со снижением зарплат и невыплатой премий.

Кузбасс – показательный пример того, как "опорные" регионы России постепенно приходят в упадок при полном равнодушии федерального центра, сосредоточенного на войне с Украиной. Вместо диверсификации экономики, инвестиций и поддержки социальной сферы Кремль годами просто выжимал из региона ресурсы

- говорится в материале.

Указывается, что на фоне падения доходов угольной отрасли региональные бюджеты в РФ трещат по швам, а первыми под удар попадают те, кто обеспечивает базовые функции государства – работники бюджетной сферы.

"Для Кремля это очередная "незначительная" проблема, которую можно не замечать. Накопление социально-экономических сбоев подрывает внутреннюю стабильность РФ, какой бы красивой ни была пропагандистская картинка "устойчивости"", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокий тупик, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13.01.26, 04:51 • 14090 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Украина