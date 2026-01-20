Кризис в регионах РФ: Кузбасс не имеет денег на зарплаты медикам - ЦПД
Киев • УНН
В Кемеровской области, ключевом угольном регионе РФ, возникли системные проблемы с выплатами зарплат работникам бюджетной сферы. Медики столкнулись со снижением зарплат и невыплатой премий в конце 2025 и начале 2026 года.
Детали
Отмечается, что в конце 2025 года и в начале 2026-го сотрудники медучреждений Кузбасса столкнулись со снижением зарплат и невыплатой премий.
Кузбасс – показательный пример того, как "опорные" регионы России постепенно приходят в упадок при полном равнодушии федерального центра, сосредоточенного на войне с Украиной. Вместо диверсификации экономики, инвестиций и поддержки социальной сферы Кремль годами просто выжимал из региона ресурсы
Указывается, что на фоне падения доходов угольной отрасли региональные бюджеты в РФ трещат по швам, а первыми под удар попадают те, кто обеспечивает базовые функции государства – работники бюджетной сферы.
"Для Кремля это очередная "незначительная" проблема, которую можно не замечать. Накопление социально-экономических сбоев подрывает внутреннюю стабильность РФ, какой бы красивой ни была пропагандистская картинка "устойчивости"", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокий тупик, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.
