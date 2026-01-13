Население РФ все больше ощущает последствия того, что кремль продолжает отдавать приоритет российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что на встрече 12 января с российским диктатором владимиром путиным первый вице-премьер-министр РФ денис мантуров отметил рост промышленного развития России в 2025 году, главным образом в рамках российского ОПК.

Приоритет, отдаваемый путиным российскому ОПК, дорого обходится российскому народу, поскольку российские банки перекладывают кредитное давление со стороны российского ОПК на потребителей. Дефицит рабочей силы в России и конкуренция между оборонным и гражданским секторами России повысили среднюю заработную плату в российской промышленности, что подпитывает инфляцию и вызывает скачки цен - указывают аналитики.

Они напоминают, что несколько крупных российских "гражданских" производителей ввели четырехдневную рабочую неделю и объявили об увольнениях во второй половине 2025 года из-за падения спроса. При этом граждане РФ не могут позволить себе жилье, ведь большинство ставок российского коммерческого жилья оценивались в 20 процентов или выше в январе 2026 года.

путин также подписал в ноябре 2025 года закон об увеличении налога на добавленную стоимость - федерального налога, взимаемого с большинства российских товаров и услуг внутри страны, с 20 до 22 процентов, что возлагает большую часть бремени дорогостоящей войны России в Украине на российский народ - говорится в статье.

Авторы делают вывод, что усиление экономического давления Запада на Россию, а также помощь Украине в поддержании и даже усилении давления на поле боя, остается критически важным для изменения планов путина и заставляет его идти на более серьезные компромиссы между продолжением своих максималистских военных целей и качеством жизни российского населения.

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы ощущают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

