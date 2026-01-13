$43.080.09
12 января, 19:13 • 13170 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 22360 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 17606 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 19154 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30421 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18263 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19838 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 41725 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 38198 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30043 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на оборонно-промышленный комплекс для продолжения "сво". Это приводит к росту инфляции и снижению качества жизни. Путин увеличил НДС, перекладывая бремя войны на население.

ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине

Население РФ все больше ощущает последствия того, что кремль продолжает отдавать приоритет российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече 12 января с российским диктатором владимиром путиным первый вице-премьер-министр РФ денис мантуров отметил рост промышленного развития России в 2025 году, главным образом в рамках российского ОПК.

Приоритет, отдаваемый путиным российскому ОПК, дорого обходится российскому народу, поскольку российские банки перекладывают кредитное давление со стороны российского ОПК на потребителей. Дефицит рабочей силы в России и конкуренция между оборонным и гражданским секторами России повысили среднюю заработную плату в российской промышленности, что подпитывает инфляцию и вызывает скачки цен

- указывают аналитики.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP23.12.25, 01:00 • 5638 просмотров

Они напоминают, что несколько крупных российских "гражданских" производителей ввели четырехдневную рабочую неделю и объявили об увольнениях во второй половине 2025 года из-за падения спроса. При этом граждане РФ не могут позволить себе жилье, ведь большинство ставок российского коммерческого жилья оценивались в 20 процентов или выше в январе 2026 года.

путин также подписал в ноябре 2025 года закон об увеличении налога на добавленную стоимость - федерального налога, взимаемого с большинства российских товаров и услуг внутри страны, с 20 до 22 процентов, что возлагает большую часть бремени дорогостоящей войны России в Украине на российский народ

- говорится в статье.

Авторы делают вывод, что усиление экономического давления Запада на Россию, а также помощь Украине в поддержании и даже усилении давления на поле боя, остается критически важным для изменения планов путина и заставляет его идти на более серьезные компромиссы между продолжением своих максималистских военных целей и качеством жизни российского населения.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы ощущают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года01.01.26, 23:41 • 11379 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны