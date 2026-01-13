ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні

Населення рф дедалі більше відчуває наслідки того, що кремль продовжує надавати пріоритет російському оборонно-промисловому комплексу (ОПК). Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається що на зустрічі 12 січня з російським диктатором володимиром путіним перший віце-прем'єр-міністр рф денис мантуров наголосив на зростанні промислового розвитку Росії у 2025 році, головним чином у рамках російського ОПК.

Віддання путіним пріоритету російському ОПК дорого коштує російському народу, оскільки російські банки перекладають кредитний тиск з боку російського ОПК на споживачів. Дефіцит робочої сили в росії та конкуренція між оборонним та цивільним секторами росії підвищили середню заробітну плату в російській промисловості, що підживлює інфляцію та спричиняє стрибки цін - вказують аналітики.

Вони нагадують, що кілька великих російських "цивільних" виробників запровадили чотириденний робочий тиждень та оголосили про звільнення у другій половині 2025 року через падіння попиту. При цьому громадяни рф не можуть дозволити собі житло, адже більшість ставок російського комерційного житла оцінювалися в 20 відсотків або вище у січні 2026 року.

путін також підписав у листопаді 2025 року закон про збільшення податку на додану вартість - федерального податку, що стягується з більшості російських товарів і послуг усередині країни, з 20 до 22 відсотків, що покладає більшу частину тягаря дорогої війни росії в Україні на російський народ - йдеться у статті.

Автори роблять висновок, що посилення економічного тиску Заходу на росію, а також допомога Україні у підтримці та навіть посиленні тиску на полі бою, залишається критично важливим для зміни планів путіна та змушує його йти на серйозніші компроміси між продовженням своїх максималістських воєнних цілей та якістю життя російського населення.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

