ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні

$43.080.09
50.140.03
ukenru
12 січня, 19:13 • 11413 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 18772 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 15931 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 17659 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 28469 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17809 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19465 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 40864 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37809 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29871 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.7м/с
81%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Графіки діятимуть у всіх областях: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 13 січня12 січня, 16:52 • 3558 перегляди
Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів12 січня, 18:14 • 3996 перегляди
Орловська ТЕЦ у рф знову під ударом: спалахнула пожежа12 січня, 18:45 • 3410 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві21:21 • 7584 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 3646 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 28469 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 34271 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 40864 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 37742 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 42215 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Молдова
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34016 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29647 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35442 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37560 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93634 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні

Київ • УНН

 • 2 перегляди

росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на оборонно-промисловий комплекс для продовження "сво. Це призводить до зростання інфляції та зниження якості життя. путін збільшив ПДВ, перекладаючи тягар війни на населення.

ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні

Населення рф дедалі більше відчуває наслідки того, що кремль продовжує надавати пріоритет російському оборонно-промисловому комплексу (ОПК). Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається що на зустрічі 12 січня з російським диктатором володимиром путіним перший віце-прем'єр-міністр рф денис мантуров наголосив на зростанні промислового розвитку Росії у 2025 році, головним чином у рамках російського ОПК.

Віддання путіним пріоритету російському ОПК дорого коштує російському народу, оскільки російські банки перекладають кредитний тиск з боку російського ОПК на споживачів. Дефіцит робочої сили в росії та конкуренція між оборонним та цивільним секторами росії підвищили середню заробітну плату в російській промисловості, що підживлює інфляцію та спричиняє стрибки цін

- вказують аналітики.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 5634 перегляди

Вони нагадують, що кілька великих російських "цивільних" виробників запровадили чотириденний робочий тиждень та оголосили про звільнення у другій половині 2025 року через падіння попиту. При цьому громадяни рф не можуть дозволити собі житло, адже більшість ставок російського комерційного житла оцінювалися в 20 відсотків або вище у січні 2026 року.

путін також підписав у листопаді 2025 року закон про збільшення податку на додану вартість - федерального податку, що стягується з більшості російських товарів і послуг усередині країни, з 20 до 22 відсотків, що покладає більшу частину тягаря дорогої війни росії в Україні на російський народ

- йдеться у статті.

Автори роблять висновок, що посилення економічного тиску Заходу на росію, а також допомога Україні у підтримці та навіть посиленні тиску на полі бою, залишається критично важливим для зміни планів путіна та змушує його йти на серйозніші компроміси між продовженням своїх максималістських воєнних цілей та якістю життя російського населення.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року01.01.26, 23:41 • 11378 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни