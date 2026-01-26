Бюджетный кризис из-за войны: в РФ прогнозируют массовое закрытие бизнесов – ЦПД
Киев • УНН
Финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний малого и среднего бизнеса в России из-за повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения. Это является следствием бюджетного кризиса, вызванного войной.
В России готовятся к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, это следствие бюджетного кризиса, вызванного войной. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.
Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конечном итоге государство потеряет значительно больше: закрывающийся бизнес не платит налогов вообще
Там добавляют, что в условиях роста военных расходов и стагнации экономики кремль снова выбирает простейший путь - переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.
"Пока пропаганда рассказывает, как Россия "стойко выдерживает санкции" и рисует "путинское экономическое чудо", на самом деле экономика все больше истощается", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.
