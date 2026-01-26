$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 января, 18:28 • 12387 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 21453 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 19616 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 18778 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 17075 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15921 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15475 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16132 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27092 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45625 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Бюджетный кризис из-за войны: в РФ прогнозируют массовое закрытие бизнесов – ЦПД

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний малого и среднего бизнеса в России из-за повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения. Это является следствием бюджетного кризиса, вызванного войной.

Бюджетный кризис из-за войны: в РФ прогнозируют массовое закрытие бизнесов – ЦПД

В России готовятся к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, это следствие бюджетного кризиса, вызванного войной. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.

Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конечном итоге государство потеряет значительно больше: закрывающийся бизнес не платит налогов вообще

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что в условиях роста военных расходов и стагнации экономики кремль снова выбирает простейший путь - переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

"Пока пропаганда рассказывает, как Россия "стойко выдерживает санкции" и рисует "путинское экономическое чудо", на самом деле экономика все больше истощается", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

Вадим Хлюдзинский

