Фото: Служба внешней разведки Украины

Продажа "Лукойлом" компании LUKOIL International GmbH, владеющей всеми зарубежными активами концерна, стала одним из самых заметных сигналов упадка международного бизнеса россии после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Продажа "Лукойлом" компании LUKOIL International GmbH, владеющей всеми его зарубежными активами, стала самым показательным сигналом деградации международного бизнеса россии с начала полномасштабной войны против Украины. Зарубежный портфель компании, который оценивается в 22 млрд долларов, переходит к американскому инвестфонду Carlyle Group, фактически завершая историю экспансии российского частного бизнеса за рубежом. Этот крах не единичен. "Газпром" в 2022 году потерял Gazprom Germania (оценка – $8,4 млрд), которую Германия сначала передала под внешнее управление, а затем национализировала - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, Польша лишила концерн контроля над Europol Gaz – оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа", который в 2023 году полностью перешел под контроль государственной Orlen.

"Роснефть" в 2022 году потеряла контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing с суммарной оценкой около 7 млрд долларов, вместе с долями в трех немецких НПЗ. "Новатэк" был вынужден распрощаться с польскими активами Novatek Green Energy, которые в 2025 году выкупила компания Barter - говорится в сообщении.

Серьезные потери понес и банковский сектор. "Сбербанк" продал или ликвидировал все европейские активы – от Швейцарии до Австрии, потерял банк в Украине и вышел из Казахстана. "ВТБ" после блокирующих санкций США потерял контроль над подразделениями в Великобритании, Германии и на Кипре. "Альфа-банк" остался без Amsterdam Trade Bank в Нидерландах и без украинского Sense Bank, который в 2023 году был национализирован.

Государственные корпорации и промышленные группы также вынуждены были сворачивать присутствие: РЖД продала 75% в GEFCO, "Росатом" потерял финский проект Hanhikivi-1 и т.д. - утверждают во внешней разведке Украины.

Напомним

Финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний малого и среднего бизнеса в россии из-за повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения. Это является следствием бюджетного кризиса, вызванного войной.