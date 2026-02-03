российский международный бизнес стремительно деградирует: "лукойл" продает все зарубежные активы

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 11472 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 21011 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 21963 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 23175 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 25688 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 32272 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 41397 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28275 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 54697 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24478 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.3м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 36743 просмотра
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 10980 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания06:15 • 8900 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 37191 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 17476 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 37259 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 54697 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 40863 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 44370 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 113355 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 23472 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 24478 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 23943 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 22644 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 22107 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Золото

российский международный бизнес стремительно деградирует: "лукойл" продает все зарубежные активы

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Продажа LUKOIL International GmbH за 22 млрд долларов и потеря "газпромом" Gazprom Germania свидетельствуют о деградации международного бизнеса россии. "Сбербанк" и "втб" также потеряли европейские активы.

российский международный бизнес стремительно деградирует: "лукойл" продает все зарубежные активы
Фото: Служба внешней разведки Украины

Продажа "Лукойлом" компании LUKOIL International GmbH, владеющей всеми зарубежными активами концерна, стала одним из самых заметных сигналов упадка международного бизнеса россии после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Продажа "Лукойлом" компании LUKOIL International GmbH, владеющей всеми его зарубежными активами, стала самым показательным сигналом деградации международного бизнеса россии с начала полномасштабной войны против Украины. Зарубежный портфель компании, который оценивается в 22 млрд долларов, переходит к американскому инвестфонду Carlyle Group, фактически завершая историю экспансии российского частного бизнеса за рубежом. Этот крах не единичен. "Газпром" в 2022 году потерял Gazprom Germania (оценка – $8,4 млрд), которую Германия сначала передала под внешнее управление, а затем национализировала

- говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, Польша лишила концерн контроля над Europol Gaz – оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа", который в 2023 году полностью перешел под контроль государственной Orlen.

"Роснефть" в 2022 году потеряла контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing с суммарной оценкой около 7 млрд долларов, вместе с долями в трех немецких НПЗ. "Новатэк" был вынужден распрощаться с польскими активами Novatek Green Energy, которые в 2025 году выкупила компания Barter

- говорится в сообщении.

Серьезные потери понес и банковский сектор. "Сбербанк" продал или ликвидировал все европейские активы – от Швейцарии до Австрии, потерял банк в Украине и вышел из Казахстана. "ВТБ" после блокирующих санкций США потерял контроль над подразделениями в Великобритании, Германии и на Кипре. "Альфа-банк" остался без Amsterdam Trade Bank в Нидерландах и без украинского Sense Bank, который в 2023 году был национализирован.

Государственные корпорации и промышленные группы также вынуждены были сворачивать присутствие: РЖД продала 75% в GEFCO, "Росатом" потерял финский проект Hanhikivi-1 и т.д.

- утверждают во внешней разведке Украины.

Напомним

Финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний малого и среднего бизнеса в россии из-за повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения. Это является следствием бюджетного кризиса, вызванного войной.

Алла Киосак

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Газпром
Служба внешней разведки Украины
Австрия
Швейцария
Великобритания
Германия
Нидерланды
Украина
Казахстан
Кипр
Польша