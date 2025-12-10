США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" на тлі активізації переговорів щодо продажу активів

$42.180.11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 804 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 5422 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 12393 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 15228 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 16768 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 21189 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16502 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14308 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25411 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 25811 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 25841 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 15796 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 18361 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 11676 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 2088 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 10669 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 21189 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25411 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 40143 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 5838 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 6602 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 6558 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 11774 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 25927 перегляди
США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" на тлі активізації переговорів щодо продажу активів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" до 17 січня, дозволяючи певні операції. Це пов'язано з активізацією переговорів щодо продажу іноземних активів російської компанії.

США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" на тлі активізації переговорів щодо продажу активів

Адміністрація США продовжила термін дії скасування санкцій щодо деяких операцій російської компанії ПАТ "лукойл" до середини наступного місяця, оскільки активізувалися переговори щодо продажу іноземних активів цього енергетичного гіганта. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством фінансів США, пише УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє певні операції, пов'язані з процесом переговорів, і буде чинною до 17 січня. 

Через санкції американський підрозділ російського "лукойл" звертається до малих банків, оскільки великі відмовилися від співпраці 05.12.25, 16:21 • 3365 переглядiв

Термін дії попереднього винятку мав закінчитися вже цієї суботи. Минулого тижня адміністрація Трампа також відхилила окремий виняток для заправних станцій "лукойлу" за межами росії, проте дозволила їм продовжувати роботу до кінця квітня 2026 року. 

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що обговорення потенційної угоди значно активізувалися після невеликої перерви, пов'язаної зі святкуванням Дня подяки у США.

Санкції Трампа проти "лукойлу" та "роснефти" можуть змінити світову нафтову карту - Reuters10.12.25, 14:56 • 2124 перегляди

Степан Гафтко

Санкції
Енергетика
Міністерство фінансів США
Reuters
Дональд Трамп