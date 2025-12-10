США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" на тлі активізації переговорів щодо продажу активів
Київ • УНН
США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" до 17 січня, дозволяючи певні операції. Це пов'язано з активізацією переговорів щодо продажу іноземних активів російської компанії.
Адміністрація США продовжила термін дії скасування санкцій щодо деяких операцій російської компанії ПАТ "лукойл" до середини наступного місяця, оскільки активізувалися переговори щодо продажу іноземних активів цього енергетичного гіганта. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством фінансів США, пише УНН.
Деталі
Міністерство фінансів США видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє певні операції, пов'язані з процесом переговорів, і буде чинною до 17 січня.
Через санкції американський підрозділ російського "лукойл" звертається до малих банків, оскільки великі відмовилися від співпраці 05.12.25, 16:21 • 3365 переглядiв
Термін дії попереднього винятку мав закінчитися вже цієї суботи. Минулого тижня адміністрація Трампа також відхилила окремий виняток для заправних станцій "лукойлу" за межами росії, проте дозволила їм продовжувати роботу до кінця квітня 2026 року.
Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що обговорення потенційної угоди значно активізувалися після невеликої перерви, пов'язаної зі святкуванням Дня подяки у США.
Санкції Трампа проти "лукойлу" та "роснефти" можуть змінити світову нафтову карту - Reuters10.12.25, 14:56 • 2124 перегляди