США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" на фоне активизации переговоров по продаже активов
Киев • УНН
США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" до 17 января, разрешая определенные операции. Это связано с активизацией переговоров по продаже иностранных активов российской компании.
Подробности
Министерство финансов США выдало специальную лицензию, которая разрешает определенные операции, связанные с процессом переговоров, и будет действовать до 17 января.
Срок действия предыдущего исключения должен был истечь уже в эту субботу. На прошлой неделе администрация Трампа также отклонила отдельное исключение для заправочных станций "Лукойла" за пределами России, однако разрешила им продолжать работу до конца апреля 2026 года.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что обсуждение потенциальной сделки значительно активизировалось после небольшого перерыва, связанного с празднованием Дня благодарения в США.
