США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" на фоне активизации переговоров по продаже активов

$42.180.11
49.090.07
ukenru
17:11 • 950 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 1812 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 6518 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 13094 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 15669 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16997 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16574 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14353 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25807 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17219 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 26174 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26343 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 16189 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 18797 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 12228 просмотра
публикации
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 2908 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 11107 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25812 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 40491 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 6214 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 6948 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 6872 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 12343 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26454 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" на фоне активизации переговоров по продаже активов

Киев • УНН

 • 164 просмотра

США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" до 17 января, разрешая определенные операции. Это связано с активизацией переговоров по продаже иностранных активов российской компании.

США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" на фоне активизации переговоров по продаже активов

Администрация США продлила срок действия отмены санкций в отношении некоторых операций российской компании ПАО "Лукойл" до середины следующего месяца, поскольку активизировались переговоры о продаже иностранных активов этого энергетического гиганта. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Министерством финансов США, пишет УНН.

Подробности

Министерство финансов США выдало специальную лицензию, которая разрешает определенные операции, связанные с процессом переговоров, и будет действовать до 17 января. 

Из-за санкций американское подразделение российского "Лукойла" обращается к малым банкам, поскольку крупные отказались от сотрудничества05.12.25, 16:21 • 3365 просмотров

Срок действия предыдущего исключения должен был истечь уже в эту субботу. На прошлой неделе администрация Трампа также отклонила отдельное исключение для заправочных станций "Лукойла" за пределами России, однако разрешила им продолжать работу до конца апреля 2026 года. 

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что обсуждение потенциальной сделки значительно активизировалось после небольшого перерыва, связанного с празднованием Дня благодарения в США.

Санкции Трампа против "лукойла" и "роснефти" могут изменить мировую нефтяную карту - Reuters10.12.25, 14:56 • 2142 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп