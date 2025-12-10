Санкции Трампа против "лукойла" и "роснефти" могут изменить мировую нефтяную карту - Reuters

Санкции США против российских нефтегигантов "Лукойл" и "Роснефть" могут повлечь за собой структурную перестройку глобального нефтяного сектора в течение следующего года, разрушив многолетние усилия москвы расширить свое международное влияние через энергетические инвестиции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, когда президент Дональд Трамп в октябре наложил санкции на "Роснефть" и "Лукойл", которые вместе прямо или косвенно обеспечивают около двух третей российского экспорта нефти, США нанесли удар по самому сердцу доходов кремля. Меры официально вступили в силу 21 ноября.

Нефтегазовые доходы россии, составляющие около четверти федеральных поступлений, по оценкам Reuters, в ноябре упали примерно на треть в годовом измерении.

Прибыли россии от ископаемых энергоносителей, второго по величине в мире экспортера нефти, сейчас находятся на самом низком уровне с момента введения международных санкций после вторжения Москвы в Украину в 2022 году - подчеркивает издание.

Турция, Индия и Бразилия уже сократили закупки российской нефти, а трейдеры столкнулись с трудностями в размещении грузов, что привело к рекордным объемам российской нефти, которая "плавает" на море. Китай, вероятно, поглотит часть этих объемов, но Москве, возможно, придется продавать с еще большим дисконтом.

Предыдущие меры — ценовые ограничения, дипломатическое давление и морские ограничения — имели лишь частичный эффект на финансы Москвы, поскольку они были направлены на логистику и финансирование, а не непосредственно на корпоративное ядро российского нефтяного сектора. Вашингтон существенно повысил ставки, показав, что крупнейшие российские нефтяные компании больше не являются "слишком большими для санкций".

От лидерства к вынужденной продаже

Вынужденная продажа активов "Лукойла" и "Роснефти" по всей Европе, Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке теперь может перераспределить собственность на крупные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, а также изменить маршруты глобальных цепей поставок. Важно, что постоянная потеря российского корпоративного присутствия в ключевых центрах изменит долгосрочные инвестиционные модели и торговые отношения, а не только краткосрочные потоки.

Поспешные попытки "Лукойла" распродать свой международный портфель стоимостью $22 млрд до окончания временного разрешения США 13 декабря могут открыть путь для американских нефтяных гигантов и западных инвесторов, чтобы восстановить стратегические позиции, утраченные Москвой.

Наибольший интерес сосредоточен на самых прибыльных добывающих активах "Лукойла": месторождение Западная Курна-2 в Ираке; доли в казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз; азербайджанское месторождение Шах-Дениз; а также активы от Мексики и Ганы до Нигерии и Египта.

В сегменте переработки сдвиги не менее значительны. НПЗ "Лукойла" в Болгарии, Румынии и Нидерландах — основа российского энергетического влияния в Европе — придется продать, если санкции будут оставаться в силе.

В Финляндии дочерняя компания "Лукойла" уже планирует закрыть более 400 автозаправочных станций после того, как правительство отказалось искать исключения.

Хотя "Лукойл" получил разрешение продолжать работу сотен АЗС в США, Бельгии, Нидерландах и на Западных Балканах, его доля на этих рынках и так ограничена.

Российское влияние в Восточной Европе стремительно ослабевает

Самые драматические изменения происходят в Восточной Европе.

В Болгарии, где интегрированная система переработки и продажи "Лукойла" обеспечивала москве значительное коммерческое влияние, правительство назначило государственного руководителя и начало процесс продажи активов, который должен завершиться до 29 апреля.

Румыния решила полностью соблюдать санкции, ускорив продажу НПЗ "Петротел", тогда как Молдова взяла под контроль инфраструктуру "Лукойла" по авиационному топливу для обеспечения стабильности поставок.

Венгрия и Словакия, куда "Лукойл" долгое время поставлял почти весь импорт сырой нефти через трубопровод "Дружба", сейчас являются единственными государствами ЕС, продолжающими импорт российской нефти по специальному исключению.

Однако у них есть альтернативы. Недозагруженный нефтепровод Адриа из Хорватии может поставлять около 480 000 баррелей в сутки нероссийской нефти — этого достаточно, чтобы покрыть весь спрос региона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил временное разрешение США, позволяющее компании MOL (MOLB.BU) продолжать закупки, но исключение ограничено одним годом. Если Венгрия откажется прекратить эти закупки, она, вероятно, станет последним значимым плацдармом России на рынке нефти ЕС.

Возвращение стратегического пространства

Новые санкции могут также изменить рынки нефтепродуктов, где "Лукойл" и "Роснефть" играют ключевую роль.

С прекращением с января "лазейки для переработки" в ЕС крупные хабы, которые импортировали российскую нефть для дальнейшего реэкспорта топлива обратно в Европу, будут вынуждены сокращать деятельность. Санкции ЕС также коснулись индийского НПЗ Nayara, главным акционером которого является "Роснефть".

Но пробелы остаются. Обеспечение соблюдения ограничений на нефтепродукты будет сложной задачей. И органам ЕС до сих пор не хватает системного контроля за тем, произведены ли товары из крупных экспортеров нефти, таких как Египет и ОАЭ, из российского сырья.

Кроме того, до этого момента мировой энергетический рынок адаптировался, чтобы поддерживать поток российской нефти, в частности через развитие большого "теневого флота" — танкеров, которые работают вне западных финансовых систем.

