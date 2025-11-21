Финская компания Teboil просит реструктуризацию из-за санкций против "Лукойла"
Топливный ритейлер Teboil из Финляндии подал заявление о реструктуризации из-за масштабных санкций против российской компании "Лукойл".
Финский топливный ритейлер Teboil подал заявление о реструктуризации после того, как американские санкции против российского "Лукойла" фактически парализовали его работу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Компания Oy Teboil Ab, входящая в структуру московского ПАО "Лукойл", обратилась в Западный районный суд Уусимаа с заявлением о корпоративной реструктуризации. Как следует из реестра дел о неплатежеспособности, санкционные ограничения США лишили компанию возможности нормально осуществлять операции.
После объявления в прошлом месяце масштабных санкций против "Лукойла", часть которых должна вступить в силу 13 декабря, Teboil начала сворачивать деятельность. Запасы топлива стремительно иссякали, франчайзи массово закрывали автозаправки, а банки – отказывали в проведении платежей.
Несмотря на это, еще в понедельник компания заявляла, что "будет стремиться как можно скорее восстановить полную операционную способность", надеясь, что отсрочка санкций позволит стабилизировать операции.
