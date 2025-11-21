Фінська компанія Teboil просить реструктуризацію через санкції проти "лукойл"
Київ • УНН
Паливний ритейлер Teboil із Фінляндії подав заяву про реструктуризацію через масштабні санкції проти російської компанії "лукойл".
Фінський паливний ритейлер Teboil подав заяву про реструктуризацію після того, як американські санкції проти російського "лукойлу" фактично паралізували його роботу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Компанія Oy Teboil Ab, що входить до структури московського ПАТ "лукойл", звернулася до Західного районного суду Уусімаа із заявою про корпоративну реструктуризацію. Як випливає з реєстру справ про неплатоспроможність, санкційні обмеження США позбавили компанію можливості нормально здійснювати операції.
"лукойл" втрачає $10 млрд: санкції США паралізували компанію за кордоном – FT12.11.25, 21:48 • 4635 переглядiв
Після оголошення минулого місяця масштабних санкцій проти "лукойлу", частина яких має набути чинності 13 грудня, Teboil почала згортати діяльність. Запаси пального стрімко вичерпувалися, франчайзі масово закривали автозаправки, а банки – відмовляли у проведенні платежів.
Попри це, ще в понеділок компанія заявляла, що "прагнутиме якомога швидше відновити повну операційну спроможність", сподіваючись, що відтермінування санкцій дасть змогу стабілізувати операції.
Заправки "лукойл" у Фінляндії призупиняють роботу через американські санкції19.11.25, 11:54 • 2476 переглядiв