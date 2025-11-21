$42.150.06
19:13 • 4066 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 11705 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 16127 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 16043 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 20444 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 15388 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 16899 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16579 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 33518 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20492 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фінська компанія Teboil просить реструктуризацію через санкції проти "лукойл"

Київ • УНН

Паливний ритейлер Teboil із Фінляндії подав заяву про реструктуризацію через масштабні санкції проти російської компанії "лукойл".

Фінська компанія Teboil просить реструктуризацію через санкції проти "лукойл"

Фінський паливний ритейлер Teboil подав заяву про реструктуризацію після того, як американські санкції проти російського "лукойлу" фактично паралізували його роботу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія Oy Teboil Ab, що входить до структури московського ПАТ "лукойл", звернулася до Західного районного суду Уусімаа із заявою про корпоративну реструктуризацію. Як випливає з реєстру справ про неплатоспроможність, санкційні обмеження США позбавили компанію можливості нормально здійснювати операції.

"лукойл" втрачає $10 млрд: санкції США паралізували компанію за кордоном – FT12.11.25, 21:48 • 4635 переглядiв

Після оголошення минулого місяця масштабних санкцій проти "лукойлу", частина яких має набути чинності 13 грудня, Teboil почала згортати діяльність. Запаси пального стрімко вичерпувалися, франчайзі масово закривали автозаправки, а банки – відмовляли у проведенні платежів.

Попри це, ще в понеділок компанія заявляла, що "прагнутиме якомога швидше відновити повну операційну спроможність", сподіваючись, що відтермінування санкцій дасть змогу стабілізувати операції.

Заправки "лукойл" у Фінляндії призупиняють роботу через американські санкції19.11.25, 11:54 • 2476 переглядiв

Степан Гафтко

