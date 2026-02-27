США замедляют продажу активов "Лукойла" для давления на Россию в мирных переговорах - Reuters

Соединенные Штаты замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы оказать давление на Россию в мирных переговорах по поводу войны РФ против Украины, со ссылкой на слова четырех источников, знакомых с обсуждениями, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) должно было продлить срок заключения сделок с 28 февраля до 1 апреля, как показал документ OFAC, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Переговорщики США, России и Украины не достигли прорыва в переговорах в Женеве, Абу-Даби и Майами в течение последних недель по заключению мирного соглашения в Украине, отмечает издание. "Эти обсуждения включали санкции США против ведущего российского производителя нефти, государственной компании "Роснефть", а также против второго по величине производителя "Лукойл", сообщают три источника, которые были проинформированы о встречах.

Следующий раунд переговоров между США, Россией и Украиной запланирован на март.

OFAC уже трижды продлевало срок для потенциальных покупателей переговоров с "Лукойлом" по активам стоимостью 22 миллиарда долларов с момента введения Вашингтоном санкций против двух российских нефтяных компаний в октябре.

Представитель США заявил, что Министерство финансов США продлило срок, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддерживает усилия президента (Дональда) Трампа лишить Россию доходов, необходимых для поддержания ее военной машины и достижения мира".

По словам чиновника, любая сделка требует, чтобы "Лукойл" не получал никакой первоначальной стоимости, а все средства от продажи были размещены на счете, где средства заморожены и подпадают под юрисдикцию США.

По словам отдельного источника, знакомого с этим вопросом, продажа все еще может быть завершена независимо от мирного соглашения.

Санкции вынудили продать международный портфель "Лукойла", который включает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции от Ирака до Финляндии. Продажа вызвала интерес у более десятка участников торгов, начиная от американского нефтяного гиганта ExxonMobil и заканчивая бывшим владельцем Pornhub.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) занималось продажей активов "Лукойла", но недавно процесс был расширен, и к нему были привлечены высокопоставленные чиновники Белого дома, Министерства финансов и Государственного департамента США, а министр финансов Скотт Бессент принимал более непосредственное участие, по данным трех источников.

Ранее в этом месяце Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разведывательные службы сообщили ему, что российский посланник Кирилл Дмитриев предложил администрации Трампа экономическое соглашение стоимостью 12 триллионов долларов. Это соглашение включает активы "Лукойла", что может еще больше усложнить продажу, по словам лица, знакомого с этим вопросом.

Несколько компаний подписали соглашения с "Лукойлом", в том числе американская частная инвестиционная компания Carlyle Group, саудовская Midad Energy и американский миллиардер Тодд Боэли, который сотрудничает с инвестиционным банком Xtellus Partners и фондом ОАЭ Alliance Investment Partners.

Партнерство между Chevron и техасской Quantum Capital Group также ведет активные переговоры по портфелю, но еще не согласовало условия с "Лукойлом".

