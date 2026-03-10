$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 10685 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 30972 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 29772 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 22059 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 28971 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28835 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43850 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53419 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53124 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85285 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Эксклюзивы
Трамп заявил о полном уничтожении десяти иранских минных судов

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Президент США сообщил о ликвидации десяти неактивных судов Ирана в Ормузском проливе. Трамп предупредил о готовности к дальнейшим атакам.

Трамп заявил о полном уничтожении десяти иранских минных судов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные "полностью уничтожили" 10 неактивных иранских минных судов после сообщений о действиях Ирана в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В своем сообщении в социальных сетях Трамп добавил, что "будет еще больше", предположив, что США будут атаковать дополнительные минные суда.

Издание отмечает, что заявление об атаке на суда появилось вскоре после двух других публикаций президента США в социальных сетях, в которых он заявил, что не имеет сообщений о том, что Иран устанавливает взрывные мины на стратегическом водном пути, но также предупредил Тегеран, что если это произойдет, он хочет, чтобы их немедленно обезвредили.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива10.03.26, 22:09 • 1064 просмотра

Добавим

Пока Дональд Трамп сообщал о нанесении США ударов по "неактивным минным катерам", Центральное командование заявило, что американские силы наносили удары по "способности Ирана проецировать силу на море".

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показали серию ударов по различным типам судов, большинство из которых находятся в портах.

Неясно, связаны ли эти удары с теми, о которых говорил президент США.

Напомним

Журналистка CBS News Дженнифер Якобс сообщила, что по данным разведки США, Иран начал минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое. 

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран