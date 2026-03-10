Трамп заявил о полном уничтожении десяти иранских минных судов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные "полностью уничтожили" 10 неактивных иранских минных судов после сообщений о действиях Ирана в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В своем сообщении в социальных сетях Трамп добавил, что "будет еще больше", предположив, что США будут атаковать дополнительные минные суда.

Издание отмечает, что заявление об атаке на суда появилось вскоре после двух других публикаций президента США в социальных сетях, в которых он заявил, что не имеет сообщений о том, что Иран устанавливает взрывные мины на стратегическом водном пути, но также предупредил Тегеран, что если это произойдет, он хочет, чтобы их немедленно обезвредили.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива

Добавим

Пока Дональд Трамп сообщал о нанесении США ударов по "неактивным минным катерам", Центральное командование заявило, что американские силы наносили удары по "способности Ирана проецировать силу на море".

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показали серию ударов по различным типам судов, большинство из которых находятся в портах.

Неясно, связаны ли эти удары с теми, о которых говорил президент США.

Напомним

Журналистка CBS News Дженнифер Якобс сообщила, что по данным разведки США, Иран начал минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое.