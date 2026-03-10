Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден

Президент США Дональд Трамп стверджує, що американські військові "повністю знищили" 10 неактивних іранських мінних суден після повідомлень про дії Ірану в Ормузькій протоці, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп додав, що "буде ще більше", припустивши, що США будуть атакувати додаткові мінні судна.

Видання зауважує, що заява про атаку на судна з'явилася невдовзі після двох інших публікацій президента США в соціальних мережах, в яких він заявив, що не має повідомлень про те, що Іран встановлює вибухові міни на стратегічному водному шляху, але також попередив Тегеран, що якщо це станеться, він хоче, щоб їх негайно знешкодили.

Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними військовим наслідками через мінування Ормузької протоки

Додамо

Поки Дональд Трамп повідомляв про завдання США ударів по "неактивних мінних катерах", Центральне командування заявило, що американські сили завдавали ударів по "здатності Ірану проектувати силу на морі".

Відеозаписи, опубліковані в соціальних мережах, показали серію ударів по різних типах суден, більшість із яких перебувають у портах.

Неясно, чи ці удари пов'язані з тими, про які говорив президент США.

Нагадаємо

Журналістка CBS News Дженніфер Якобс повідомила, що за даними розвідки США, Іран почав мінувати Ормузьку протоку, використовуючи невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне.