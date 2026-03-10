Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 10682 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 30951 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 29757 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 22049 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 28961 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28833 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43843 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53414 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53124 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85285 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
58%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28588 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 20699 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21167 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 11513 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15949 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15952 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 30951 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 29757 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43843 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53414 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 5264 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 8040 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21168 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28594 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30220 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Президент США повідомив про ліквідацію десяти неактивних суден Ірану в Ормузькій протоці. Трамп попередив про готовність до подальших атак.

Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден

Президент США Дональд Трамп стверджує, що американські військові "повністю знищили" 10 неактивних іранських мінних суден після повідомлень про дії Ірану в Ормузькій протоці, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп додав, що "буде ще більше", припустивши, що США будуть атакувати додаткові мінні судна.

Видання зауважує, що заява про атаку на судна з'явилася невдовзі після двох інших публікацій президента США в соціальних мережах, в яких він заявив, що не має повідомлень про те, що Іран встановлює вибухові міни на стратегічному водному шляху, але також попередив Тегеран, що якщо це станеться, він хоче, щоб їх негайно знешкодили.

Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними військовим наслідками через мінування Ормузької протоки10.03.26, 22:09 • 1074 перегляди

Додамо

Поки Дональд Трамп повідомляв про завдання США ударів по "неактивних мінних катерах", Центральне командування заявило, що американські сили завдавали ударів по "здатності Ірану проектувати силу на морі".

Відеозаписи, опубліковані в соціальних мережах, показали серію ударів по різних типах суден, більшість із яких перебувають у портах.

Неясно, чи ці удари пов'язані з тими, про які говорив президент США.

Нагадаємо

Журналістка CBS News Дженніфер Якобс повідомила, що за даними розвідки США, Іран почав мінувати Ормузьку протоку, використовуючи невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне. 

Антоніна Туманова

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран