Будет четвертьфинал? Норвежский «Будё/Глимт» продолжает сенсационное шествие в Лиге чемпионов

11 марта состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Будё/Глимт» и лиссабонским «Спортингом». Встреча проходила на стадионе «Аспмира». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0, передает УНН.

Подробности

Итак, после того как «Будё/Глимт» на стадии плей-офф смог довольно легко пройти миланский «Интер», тем самым создав громкую сенсацию предыдущего этапа турнира, игра против «Спортинга» уже не выглядела столь сложной для норвежцев.

Как итог, с первых минут матча хозяева начали активно давить на ворота соперника, и два взятия ворот произошли еще до перерыва. Сначала успешно 11-метровый удар реализовал Сондре Брунстад Фет, а уже в компенсированное к первому тайму время Оле Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды.

После перерыва «Спортинг» попытался отыграться и сразу пошел в атаку. Однако португальцам недолго удавалось контролировать игру — опорные полузащитники норвежского клуба уверенно перекрывали пространство и быстро возвращали мяч под контроль хозяев. В итоге «Будё/Глимт» еще больше укрепил свое преимущество: на 71-й минуте окончательный счет в матче установил Каспер Хег — 3:0.

По статистике встречи, «Будё/Глимт» нанес 10 ударов по воротам, из которых 5 были в створ. У «Спортинга» — 11 ударов и 3 в створ. Владение мячом было почти равным: 49% у норвежцев против 51% у португальцев. Команды выполнили 488 и 483 передачи соответственно с точностью 90% и 91%. Также «Будё/Глимт» чаще нарушал правила (14 фолов против 8), тогда как желтые карточки получили двое игроков хозяев и один футболист гостей.

Ответный матч между командами состоится 18 марта в Лиссабоне, где «Спортинг» попытается отыграть отставание в три мяча. Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в четвертьфинал турнира.

