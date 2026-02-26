$43.260.03
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Вінісіус вирішив все: "Реал" обіграв "Бенфіку" і проходить далі у Лізі чемпіонів

У матчі-відповіді 1/16 фіналу футбольної Ліги чемпіонів "Реал" здолав "Бенфіку" з рахунком 2:1. Долю матчу вирішив влучний удар Вінісіуса.

Вінісіус вирішив все: "Реал" обіграв "Бенфіку" і проходить далі у Лізі чемпіонів

У матчі-відповіді 1/16 фіналу футбольної Ліги чемпіонів УЄФА іспанський "Реал" (Мадрид) здобув перемогу над португальскою "Бенфікою" - 2:1. Гра відбулася на "Сантьяго Бернабеу" і виявилася динамічною та сповненою емоцій, передає УНН.

Деталі

В першому таймі команди обмінялися голами: спершу відзначився Сілва за "Бенфіку", а незабаром Чуамені відповів за "Реал". Доля матчу вирішилась ближче до фінального свистка: Вінісіус вирвався в контратаку, яка завершилась другим взяттям воріт команди Альваро Арбелоа, і саме цей гол став переможним.

Із перевагою у два м’ячі за сумою двох матчів "Реал" зміг гарантувати собі місце у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В складі Бенфіки повний матч провів український голкіпер Анатолій Трубін, тоді як його одноклубник Георгій Судаков залишився сидіти на лаві запасних. Хоча команда з Лісабону боролась до кінця, реалізація контратак і досвід "Реала" виявилися вирішальними.

Наступний суперник мадридців у ЛЧ стане відомий після формування загальної сітки стадії 1/8 фіналу турніру, але вже зараз можна стверджувати, що "Реал" виходить у плей-оф із серйозними амбіціями на трофей.

Нагадаємо

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення змінити клуб після завершення поточного сезону.

Станіслав Кармазін

Спорт
УЄФА
Лісабон