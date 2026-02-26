Вінісіус вирішив все: "Реал" обіграв "Бенфіку" і проходить далі у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
У матчі-відповіді 1/16 фіналу футбольної Ліги чемпіонів "Реал" здолав "Бенфіку" з рахунком 2:1. Долю матчу вирішив влучний удар Вінісіуса.
Деталі
В першому таймі команди обмінялися голами: спершу відзначився Сілва за "Бенфіку", а незабаром Чуамені відповів за "Реал". Доля матчу вирішилась ближче до фінального свистка: Вінісіус вирвався в контратаку, яка завершилась другим взяттям воріт команди Альваро Арбелоа, і саме цей гол став переможним.
Із перевагою у два м’ячі за сумою двох матчів "Реал" зміг гарантувати собі місце у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
В складі Бенфіки повний матч провів український голкіпер Анатолій Трубін, тоді як його одноклубник Георгій Судаков залишився сидіти на лаві запасних. Хоча команда з Лісабону боролась до кінця, реалізація контратак і досвід "Реала" виявилися вирішальними.
Наступний суперник мадридців у ЛЧ стане відомий після формування загальної сітки стадії 1/8 фіналу турніру, але вже зараз можна стверджувати, що "Реал" виходить у плей-оф із серйозними амбіціями на трофей.
Нагадаємо
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення змінити клуб після завершення поточного сезону.
