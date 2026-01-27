Український воротар Лунін вирішив покинути мадридський "Реал": ЗМІ дізналися причину

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення змінити клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє El Nacional, інформує УНН.

Деталі

За інформацією видання, Лунін уже повідомив керівництво "вершкових" про намір змінити команду.

З моменту повернення Тібо Куртуа після серйозної травми коліна не було жодних дебатів чи обговорень. Бельгієць недоторканний у Мадриді, і це змушує Луніна задовольнятися абсолютно другорядною роллю. Роллю, яку він взяв на себе і яку він виконував ідеально, коли це було потрібно, і не створюючи жодних проблем. Але його терпіння вичерпалося - йдеться у статті.

Автори вказують, що Лунін знає, що не матиме проблем із пошуком команди, яка готова зробити на нього ставку, і "Флорентіно Перес (президент "Реала" - ред.) не вимагатиме дуже високої суми, щоб відчинити йому двері". Так, раніше українським голкіпером активно цікавилися англійські "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Тоттенгем".

Нагадаємо

Минулого літа український воротар Андрій Лунін чітко дав зрозуміти керівництву мадридського "Реала", що планує залишитися в клубі на наступний сезон. Він зазначив, що почувається комфортно у столиці Іспанії й не розглядає можливість зміни команди, незважаючи на наявність кількох пропозицій з інших клубів.

