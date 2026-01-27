$43.140.03
26 січня, 17:23 • 12239 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 29366 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 22764 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 28997 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 26420 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 41524 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 26149 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51910 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22993 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42421 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Український воротар Лунін вирішив покинути мадридський "Реал": ЗМІ дізналися причину

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Андрій Лунін повідомив керівництво "Реала" про намір змінити команду через відсутність ігрової практики. Оглядачі переконані, що український голкіпер не матиме проблем із пошуком нового клубу.

Український воротар Лунін вирішив покинути мадридський "Реал": ЗМІ дізналися причину

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення змінити клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє El Nacional, інформує УНН.

Деталі

За інформацією видання, Лунін уже повідомив керівництво "вершкових" про намір змінити команду.

З моменту повернення Тібо Куртуа після серйозної травми коліна не було жодних дебатів чи обговорень. Бельгієць недоторканний у Мадриді, і це змушує Луніна задовольнятися абсолютно другорядною роллю. Роллю, яку він взяв на себе і яку він виконував ідеально, коли це було потрібно, і не створюючи жодних проблем. Але його терпіння вичерпалося

- йдеться у статті.

Автори вказують, що Лунін знає, що не матиме проблем із пошуком команди, яка готова зробити на нього ставку, і "Флорентіно Перес (президент "Реала" - ред.) не вимагатиме дуже високої суми, щоб відчинити йому двері". Так, раніше українським голкіпером активно цікавилися англійські "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Тоттенгем".

Нагадаємо

Минулого літа український воротар Андрій Лунін чітко дав зрозуміти керівництву мадридського "Реала", що планує залишитися в клубі на наступний сезон. Він зазначив, що почувається комфортно у столиці Іспанії й не розглядає можливість зміни команди, незважаючи на наявність кількох пропозицій з інших клубів.

Лунін увійшов до трійки найкращих голкіперів світу: Мартінес переміг вдруге поспіль 28.10.24, 23:59 • 16174 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт