Андрій Лунін відмовився від пропозицій трансферу та залишається з "Реалом"

Український воротар Андрій Лунін чітко дав зрозуміти керівництву мадридського "Реала", що планує залишитися в клубі на наступний сезон. Сказав, що почувається комфортно в столиці Іспанії й не розглядає можливість зміни команди, незважаючи на наявність кількох пропозицій з інших клубів. Про це повідомляє видання Marca, передає УНН.

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Минулого літа Лунін подовжив контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. За інформацією, отриманою під час переговорів перед клубним чемпіонатом світу, голкіпер підтвердив своє бажання залишатися в команді. Крім того, Лунін зацікавлений у співпраці з новим головним тренером мадридців Хабі Алонсо та має намір перейняти його методи роботи.

Попри жорстку конкуренцію з боку Тібо Куртуа, Лунін налаштований боротися за місце в стартовому складі. Тренер воротарів "Реала" Луїс Льопіс позитивно оцінює прогрес українця та його професіоналізм.

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Єдиним фактором, який потенційно міг би змінити позицію гравця, є пропозиція від клубу з топ-5 європейських ліг, яка гарантувала б Луніну місце основного воротаря. Проте наразі такі варіанти не розглядаються. Повідомляється, що інтерес до гравця проявляв "Галатасарай", а також клуб другого дивізіону Іспанії — "Ов’єдо", однак Лунін не має наміру переходити до жодної з цих команд.

Як зазначають джерела, обидві сторони — і клуб, і гравець — розраховують на подальшу співпрацю, і питання трансферу в це міжсезоння не стоїть на порядку денному.

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