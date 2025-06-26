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Андрій Лунін відмовився від пропозицій трансферу та залишається з "Реалом"

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Український воротар Андрій Лунін має намір залишитися в мадридському "Реалі" на наступний сезон, незважаючи на пропозиції від інших клубів. Він готовий боротися за місце в основному складі та переймати методи роботи нового тренера Хабі Алонсо.

Андрій Лунін відмовився від пропозицій трансферу та залишається з "Реалом"

Український воротар Андрій Лунін чітко дав зрозуміти керівництву мадридського "Реала", що планує залишитися в клубі на наступний сезон. Сказав, що почувається комфортно в столиці Іспанії й не розглядає можливість зміни команди, незважаючи на наявність кількох пропозицій з інших клубів. Про це повідомляє видання Marca, передає УНН.

Деталі

Минулого літа Лунін подовжив контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. За інформацією, отриманою під час переговорів перед клубним чемпіонатом світу, голкіпер підтвердив своє бажання залишатися в команді. Крім того, Лунін зацікавлений у співпраці з новим головним тренером мадридців Хабі Алонсо та має намір перейняти його методи роботи.

Попри жорстку конкуренцію з боку Тібо Куртуа, Лунін налаштований боротися за місце в стартовому складі. Тренер воротарів "Реала" Луїс Льопіс позитивно оцінює прогрес українця та його професіоналізм.

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Єдиним фактором, який потенційно міг би змінити позицію гравця, є пропозиція від клубу з топ-5 європейських ліг, яка гарантувала б Луніну місце основного воротаря. Проте наразі такі варіанти не розглядаються. Повідомляється, що інтерес до гравця проявляв "Галатасарай", а також клуб другого дивізіону Іспанії — "Ов’єдо", однак Лунін не має наміру переходити до жодної з цих команд.

Як зазначають джерела, обидві сторони — і клуб, і гравець — розраховують на подальшу співпрацю, і питання трансферу в це міжсезоння не стоїть на порядку денному.

Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів05.03.25, 06:52 • 16566 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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