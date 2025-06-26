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Андрей Лунин отказался от предложений трансфера и остается с "Реалом"

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Украинский вратарь Андрей Лунин намерен остаться в мадридском "Реале" на следующий сезон, несмотря на предложения от других клубов. Он готов бороться за место в основном составе и перенимать методы работы нового тренера Хаби Алонсо.

Андрей Лунин отказался от предложений трансфера и остается с "Реалом"

Украинский вратарь Андрей Лунин четко дал понять руководству мадридского "Реала", что планирует остаться в клубе на следующий сезон. Сказал, что чувствует себя комфортно в столице Испании и не рассматривает возможность смены команды, несмотря на наличие нескольких предложений из других клубов. Об этом сообщает издание Marca, передает УНН.

Детали

Прошлым летом Лунин продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. По информации, полученной во время переговоров перед клубным чемпионатом мира, голкипер подтвердил свое желание оставаться в команде. Кроме того, Лунин заинтересован в сотрудничестве с новым главным тренером мадридцев Хаби Алонсо и намерен перенять его методы работы.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Тибо Куртуа, Лунин настроен бороться за место в стартовом составе. Тренер вратарей "Реала" Луис Льопис положительно оценивает прогресс украинца и его профессионализм.

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Единственным фактором, который потенциально мог бы изменить позицию игрока, является предложение от клуба из топ-5 европейских лиг, которое гарантировало бы Лунину место основного вратаря. Однако на данный момент такие варианты не рассматриваются. Сообщается, что интерес к игроку проявлял "Галатасарай", а также клуб второго дивизиона Испании — "Овьедо", однако Лунин не намерен переходить ни в одну из этих команд.

Как отмечают источники, обе стороны — и клуб, и игрок — рассчитывают на дальнейшее сотрудничество, и вопрос трансфера в это межсезонье не стоит на повестке дня.

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Лилия Набока

Лилия Набока

спорт
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