Украинский вратарь Лунин решил покинуть мадридский "Реал": СМИ узнали причину

26 января, 17:23 • 12212 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 29289 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 22727 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 28958 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 26395 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 41493 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 26140 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51890 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22993 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42419 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 14132 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 29314 просмотра
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 29314 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 41501 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51894 просмотра
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51894 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 44686 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 8732 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 12987 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 14176 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 17587 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36624 просмотра
Украинский вратарь Лунин решил покинуть мадридский "Реал": СМИ узнали причину

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Андрей Лунин сообщил руководству "Реала" о намерении сменить команду из-за отсутствия игровой практики. Обозреватели убеждены, что украинский голкипер не будет иметь проблем с поиском нового клуба.

Украинский вратарь Лунин решил покинуть мадридский "Реал": СМИ узнали причину

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает El Nacional, информирует УНН.

Детали

По информации издания, Лунин уже сообщил руководству "сливочных" о намерении сменить команду.

С момента возвращения Тибо Куртуа после серьезной травмы колена не было никаких дебатов или обсуждений. Бельгиец неприкосновенен в Мадриде, и это заставляет Лунина довольствоваться абсолютно второстепенной ролью. Ролью, которую он взял на себя и которую он выполнял идеально, когда это было нужно, и не создавая никаких проблем. Но его терпение иссякло

- говорится в статье.

Авторы указывают, что Лунин знает, что не будет иметь проблем с поиском команды, готовой сделать на него ставку, и "Флорентино Перес (президент "Реала" - ред.) не потребует очень высокой суммы, чтобы открыть ему двери". Так, ранее украинским голкипером активно интересовались английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним

Прошлым летом украинский вратарь Андрей Лунин четко дал понять руководству мадридского "Реала", что планирует остаться в клубе на следующий сезон. Он отметил, что чувствует себя комфортно в столице Испании и не рассматривает возможность смены команды, несмотря на наличие нескольких предложений из других клубов.

Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд28.10.24, 23:59 • 16174 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт