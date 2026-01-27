Украинский вратарь Лунин решил покинуть мадридский "Реал": СМИ узнали причину

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает El Nacional, информирует УНН.

Детали

По информации издания, Лунин уже сообщил руководству "сливочных" о намерении сменить команду.

С момента возвращения Тибо Куртуа после серьезной травмы колена не было никаких дебатов или обсуждений. Бельгиец неприкосновенен в Мадриде, и это заставляет Лунина довольствоваться абсолютно второстепенной ролью. Ролью, которую он взял на себя и которую он выполнял идеально, когда это было нужно, и не создавая никаких проблем. Но его терпение иссякло - говорится в статье.

Авторы указывают, что Лунин знает, что не будет иметь проблем с поиском команды, готовой сделать на него ставку, и "Флорентино Перес (президент "Реала" - ред.) не потребует очень высокой суммы, чтобы открыть ему двери". Так, ранее украинским голкипером активно интересовались английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним

Прошлым летом украинский вратарь Андрей Лунин четко дал понять руководству мадридского "Реала", что планирует остаться в клубе на следующий сезон. Он отметил, что чувствует себя комфортно в столице Испании и не рассматривает возможность смены команды, несмотря на наличие нескольких предложений из других клубов.

Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд