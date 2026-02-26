Винисиус решил все: "Реал" обыграл "Бенфику" и проходит дальше в Лиге чемпионов

$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 5994 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 12477 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 14923 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 14499 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 14530 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14065 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25885 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18124 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17498 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33212 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
81%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства25 февраля, 15:23 • 5270 просмотра
Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали25 февраля, 15:37 • 7546 просмотра
Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти25 февраля, 15:51 • 8810 просмотра
САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте18:00 • 5002 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО18:56 • 10578 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25885 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33212 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 54522 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 64124 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 82129 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Испания
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 23515 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 27219 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 30196 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 33173 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 41318 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Винисиус решил все: "Реал" обыграл "Бенфику" и проходит дальше в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов "Реал" одолел "Бенфику" со счетом 2:1. Судьбу матча решил точный удар Винисиуса.

Винисиус решил все: "Реал" обыграл "Бенфику" и проходит дальше в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА испанский "Реал" (Мадрид) одержал победу над португальской "Бенфикой" - 2:1. Игра состоялась на "Сантьяго Бернабеу" и оказалась динамичной и полной эмоций, передает УНН.

Детали

В первом тайме команды обменялись голами: сначала отличился Силва за "Бенфику", а вскоре Чуамени ответил за "Реал". Судьба матча решилась ближе к финальному свистку: Винисиус вырвался в контратаку, которая завершилась вторым взятием ворот команды Альваро Арбелоа, и именно этот гол стал победным.

С преимуществом в два мяча по сумме двух матчей "Реал" смог гарантировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе "Бенфики" полный матч провел украинский голкипер Анатолий Трубин, тогда как его одноклубник Георгий Судаков остался сидеть на скамейке запасных. Хотя команда из Лиссабона боролась до конца, реализация контратак и опыт "Реала" оказались решающими.

Следующий соперник мадридцев в ЛЧ станет известен после формирования общей сетки стадии 1/8 финала турнира, но уже сейчас можно утверждать, что "Реал" выходит в плей-офф с серьезными амбициями на трофей.

Напомним

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб после завершения текущего сезона.

«Реал» сделал заявление после расистского инцидента с Винисиусом в Лиге чемпионов19.02.26, 18:30 • 4205 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
УЕФА
Лиссабон