Винисиус решил все: "Реал" обыграл "Бенфику" и проходит дальше в Лиге чемпионов
Киев • УНН
В ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов "Реал" одолел "Бенфику" со счетом 2:1. Судьбу матча решил точный удар Винисиуса.
В ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА испанский "Реал" (Мадрид) одержал победу над португальской "Бенфикой" - 2:1. Игра состоялась на "Сантьяго Бернабеу" и оказалась динамичной и полной эмоций, передает УНН.
Детали
В первом тайме команды обменялись голами: сначала отличился Силва за "Бенфику", а вскоре Чуамени ответил за "Реал". Судьба матча решилась ближе к финальному свистку: Винисиус вырвался в контратаку, которая завершилась вторым взятием ворот команды Альваро Арбелоа, и именно этот гол стал победным.
С преимуществом в два мяча по сумме двух матчей "Реал" смог гарантировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе "Бенфики" полный матч провел украинский голкипер Анатолий Трубин, тогда как его одноклубник Георгий Судаков остался сидеть на скамейке запасных. Хотя команда из Лиссабона боролась до конца, реализация контратак и опыт "Реала" оказались решающими.
Следующий соперник мадридцев в ЛЧ станет известен после формирования общей сетки стадии 1/8 финала турнира, но уже сейчас можно утверждать, что "Реал" выходит в плей-офф с серьезными амбициями на трофей.
Напомним
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб после завершения текущего сезона.
