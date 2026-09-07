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Колишнього главу "Формули-1" Екклстоуна затримали в Португалії через рушницю на борту приватного літака

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Колишній глава "Формули-1" ввіз рушницю зі Швейцарії для стендової стрільби без необхідного документа. Зброю передали владі Лісабона.

Колишнього главу "Формули-1" Екклстоуна затримали в Португалії через рушницю на борту приватного літака
REUTERS/Jakub Porzycki

У понеділок в аеропорту Португалії було затримано колишнього главу "Формули-1" Берні Екклстоуна: поліція виявила, що він ввіз до країни на своєму приватному літаку рушницю, не маючи дозвільних документів, передає УНН із посиланням на Reuters.

У телефонній розмові з агентством Reuters з Португалії 95-річний Екклстоун розповів, що віз рушницю зі Швейцарії для участі у змаганнях зі стендової стрільби, але у нього не виявилося необхідного документа (так званої "синьої книжки") для її ввезення.

Екклстоун повідомив, що приземлився разом із дружиною Фабіаною — віцепрезидентом зі спортивних питань у керівному органі "Формули-1" — в аеропорту Тиреш (Tires), розташованому неподалік курортного міста Кашкайш під Лісабоном.

"Все, що сталося: я привіз до країни рушницю, яку використав у Швейцарії для стендової стрільби, щоб постріляти в Португалії — там, де цими вихідними відбувався показовий захід", — пояснив він.

Екклстоун, який не володіє португальською мовою, розповів, що пройшов митний контроль, але потім поліцейські запитали про рушницю і зажадали документи, що призвело до "непотрібного нервування". У результаті його дружина, уродженка Бразилії, вирушила до Лісабона у супроводі співробітника митниці, щоб здати зброю владі.

"Тож тепер ми через все це пройшли, і рушниця знаходиться у влади в Лісабоні, — сказав він. — Я підписав необхідні документи, як вимагали від мене".

Першими про інцидент повідомили португальські газети з посиланням на джерела поліції; повідомлялося, що рушниця була виявлена ​​владою під час планової перевірки.

Додамо

Екклстоун — колишній гонщик, який близько 40 років керував комерційною стороною цього виду спорту (аж до усунення з посади у 2017 році), — має будинок у сусідньому курортному районі.

Цей випадок нагадав про інший інцидент за участю британця, пов'язаний із незареєстрованою зброєю: 2022 року в Бразилії його ненадовго затримали за спробу пронести невеликий пістолет на борт приватного літака, який вилітав до Швейцарії.

Тоді Екклстоун визнав, що зброя належить йому, але заявив, що не знав про її наявність у багажі, назвавши інцидент "дурним" та "незначним".

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Reuters
Швейцарія
Бразилія
Португалія
Лісабон