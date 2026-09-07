Бывшего главу "Формулы-1" Экклстоуна задержали в Португалии из-за ружья на борту частного самолёта

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В понедельник в аэропорту Португалии был задержан бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун: полиция обнаружила, что он ввёз в страну на своём частном самолёте ружьё, не имея разрешительных документов, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

В телефонном разговоре с агентством Reuters из Португалии 95-летний Экклстоун рассказал, что вёз ружьё из Швейцарии для участия в соревнованиях по стендовой стрельбе, но у него не оказалось необходимого документа (так называемой «синей книжки») для его ввоза.

Экклстоун сообщил, что приземлился вместе с женой Фабианой — вице-президентом по спортивным вопросам в руководящем органе «Формулы-1» — в аэропорту Тиреш (Tires), расположенном недалеко от курортного города Кашкайш под Лиссабоном.

«Всё, что произошло: я привёз в страну ружьё, которое использовал в Швейцарии для стендовой стрельбы, чтобы пострелять в Португалии — там, где в эти выходные проходило показательное мероприятие», — объяснил он.

Экклстоун, который не владеет португальским языком, рассказал, что прошёл таможенный контроль, но затем полицейские спросили о ружье и потребовали документы, что привело к «ненужному нервированию». В результате его жена, уроженка Бразилии, отправилась в Лиссабон в сопровождении сотрудника таможни, чтобы сдать оружие властям.

«Так что теперь мы через всё это прошли, и ружьё находится у властей в Лиссабоне, — сказал он. — Я подписал необходимые документы, как от меня и требовали».

Первыми об инциденте сообщили португальские газеты со ссылкой на источники в полиции; сообщалось, что ружьё было обнаружено властями во время плановой проверки.

Добавим

Экклстоун — бывший гонщик, который около 40 лет руководил коммерческой стороной этого вида спорта (вплоть до отстранения от должности в 2017 году), — имеет дом в соседнем курортном районе.

Этот случай напомнил о другом инциденте с участием британца, связанном с незарегистрированным оружием: в 2022 году в Бразилии его ненадолго задержали за попытку пронести небольшой пистолет на борт частного самолёта, вылетавшего в Швейцарию.

Тогда Экклстоун признал, что оружие принадлежит ему, но заявил, что не знал о его наличии в багаже, назвав инцидент «глупым» и «незначительным».