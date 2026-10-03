У Португалії перевіряють законність використання США авіабази на Азорах під час конфлікту з Іраном
Київ • УНН
Прокурори Португалії розслідують дозвіл США використовувати базу Лажеш під час конфлікту з Іраном. Скаргу подав "Лівий блок".
Португальські прокурори в суботу заявили, що розпочали розслідування законності рішення правоцентристського уряду дозволити Сполученим Штатам використовувати авіабазу Лажеш на Азорських островах під час конфлікту з Іраном після скарги опозиційної партії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Давня угода зі США дозволяє Вашингтону використовувати базу без попереднього дозволу в мирний час, однак після початку бойових дій Португалія має надати відповідний дозвіл.
Португалія, на відміну від сусідньої Іспанії, дозволила кільком американським транзитним літакам пройти через авіабазу Лажеш. Це рішення викликало критику з боку лівих опозиційних партій і спричинило політичну дискусію щодо ролі Лісабона в операціях, пов’язаних із конфліктом з Іраном.
У заяві Генеральна прокуратура повідомила, що "розслідування було розпочато після скарги, поданої членами партії "Лівий блок"", не надавши додаткових подробиць.
Міністерство закордонних справ Португалії відмовилося від коментарів.
У квітні "Лівий блок" звернувся до прокуратури з проханням розслідувати використання США бази Лажеш, заявивши, що це є "грубим порушенням міжнародного права".
Водночас міністр закордонних справ Паулу Ранжел заявив, що Португалія не бере участі в конфлікті, а використання бази Лажеш відповідає міжнародному праву. За його словами, дозвіл надали лише після отримання від Вашингтона запевнень, що будь-яка операція буде оборонною, необхідною та пропорційною і буде обмежена військовими цілями.
Португальські прокурори керуються принципом законності, який зобов’язує їх розслідувати ймовірні правопорушення за наявності достатніх підстав. Це відрізняється від деяких інших юрисдикцій, де прокурори мають ширші повноваження самостійно вирішувати, чи слід продовжувати розгляд справи.
База Лажеш, розташована на португальському архіпелазі Азорських островів в Атлантичному океані, є стратегічним транзитним вузлом для американських військових у межах двостороннього оборонного договору, укладеного ще 1951 року. На базі розміщується 65-те авіакрило ВПС США, яке забезпечує підтримку операцій США, НАТО та їхніх союзників.
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