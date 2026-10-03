В Португалии проверяют законность использования США авиабазы на Азорских островах во время конфликта с Ираном
Киев • УНН
Прокуроры Португалии расследуют разрешение США использовать базу Лажеш во время конфликта с Ираном. Жалобу подал «Левый блок».
Португальские прокуроры в субботу заявили, что начали расследование законности решения правоцентристского правительства разрешить Соединённым Штатам использовать авиабазу Лажеш на Азорских островах во время конфликта с Ираном после жалобы оппозиционной партии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Давнее соглашение с США позволяет Вашингтону использовать базу без предварительного разрешения в мирное время, однако после начала боевых действий Португалия должна предоставить соответствующее разрешение.
Португалия, в отличие от соседней Испании, разрешила нескольким американским транзитным самолётам пройти через авиабазу Лажеш. Это решение вызвало критику со стороны левых оппозиционных партий и спровоцировало политическую дискуссию относительно роли Лиссабона в операциях, связанных с конфликтом с Ираном.
В заявлении Генеральная прокуратура сообщила, что "расследование было начато после жалобы, поданной членами партии "Левый блок"", не предоставив дополнительных подробностей.
Министерство иностранных дел Португалии отказалось от комментариев.
В апреле "Левый блок" обратился в прокуратуру с просьбой расследовать использование США базы Лажеш, заявив, что это является "грубым нарушением международного права".
В то же время министр иностранных дел Паулу Ранжел заявил, что Португалия не участвует в конфликте, а использование базы Лажеш соответствует международному праву. По его словам, разрешение было предоставлено только после получения от Вашингтона заверений, что любая операция будет оборонительной, необходимой и соразмерной, а также будет ограничена военными целями.
Португальские прокуроры руководствуются принципом законности, который обязывает их расследовать предполагаемые правонарушения при наличии достаточных оснований. Это отличается от некоторых других юрисдикций, где прокуроры имеют более широкие полномочия самостоятельно решать, следует ли продолжать рассмотрение дела.
База Лажеш, расположенная на португальском архипелаге Азорских островов в Атлантическом океане, является стратегическим транзитным узлом для американских военных в рамках двустороннего оборонного договора, заключённого ещё в 1951 году. На базе размещается 65-е авиакрыло ВВС США, которое обеспечивает поддержку операций США, НАТО и их союзников.
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