США не пригласили ряд ключевых союзников на совещание по поводу будущего НАТО

Великобритания, Франция и страны Балтии оказались среди союзников НАТО, которых не пригласили на запланированную в Польше встречу по поводу будущего Альянса. Мероприятие должно состояться в следующем месяце под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, сообщает Politico со ссылкой на шестерых дипломатов, пишет УНН.

По их словам, встреча фактически должна стать заседанием рабочей группы, посвящённым дальнейшему развитию НАТО и вопросам обороны Альянса.

В то же время среди государств, не получивших приглашения, есть страны, играющие важную роль в европейской безопасности и значительно увеличившие оборонные расходы. Речь идёт о Великобритании, Франции и государствах Балтии.

Представители этих стран, по словам дипломатов, не понимают причин такого решения Вашингтона. Они также опасаются, что выборочный формат встречи может свидетельствовать об изменении подхода администрации США к отдельным союзникам.

Мы делаем всё, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока многого не сообщили