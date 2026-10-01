США не запросили частину ключових союзників на засідання щодо майбутнього НАТО

$44.680.1850.720.21
ukenru
08:00 • 3788 перегляди
Графіки відключень скасували, але це може змінитися - яким регіонам приготуватися
07:56 • 4430 перегляди
Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитиниVideo
06:19 • 13877 перегляди
У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка
04:44 • 12830 перегляди
Втрати росії сягнули 1,535 млн військових: за добу мінус 1 900 - Генштаб
1 жовтня, 01:27 • 19014 перегляди
Швеція планує бити по цілях у глибині росії у разі нападу - ВПС країни
30 вересня, 23:54 • 26598 перегляди
Ядерними погрозами кремль намагається відволікти світ від невдач рф в Україні - Рютте
30 вересня, 21:55 • 26150 перегляди
Нічна атака на Київ: горіли кафе та складські приміщення
30 вересня, 21:26 • 21763 перегляди
росія атакувала Одесу: пошкоджено міську інфраструктуру - МВА
30 вересня, 19:17 • 23625 перегляди
Українські військові відмінусували на Покровському напрямку 60 окупантів - Генштаб
30 вересня, 19:02 • 21955 перегляди
Стартап-розробник дронів, пов'язаний із синами Трампа, має на меті привезти українські технології до США - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
47%
759мм
Популярнi новини
Прем’єр Болгарії закликав ЄС активніше вести діалог з рф і розкритикував постачання зброї Києву30 вересня, 23:23 • 17128 перегляди
Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США1 жовтня, 00:56 • 15774 перегляди
Пасажир Flydubai розповів Нетаньягу, як урятував літак від ізраїльського 9/111 жовтня, 01:59 • 12500 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo04:00 • 20949 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укриттіVideo06:40 • 12411 перегляди
Публікації
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo04:00 • 20977 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 29487 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти30 вересня, 17:01 • 39892 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засіданьPhoto30 вересня, 15:41 • 35430 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими30 вересня, 13:07 • 49644 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Елбридж Колбі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 42362 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 61614 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 66057 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 68980 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 75605 перегляди
Актуальне
The Guardian
Saab JAS 39 Gripen
Fox News
Truth Social
Техніка

США не запросили частину ключових союзників на засідання щодо майбутнього НАТО

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

США проведуть у Польщі зустріч щодо майбутнього НАТО без Британії, Франції та країн Балтії. Союзники занепокоєні вибірковим форматом.

США не запросили частину ключових союзників на засідання щодо майбутнього НАТО

Велика Британія, Франція та країни Балтії опинилися серед союзників НАТО, яких не запросили на заплановану в Польщі зустріч щодо майбутнього Альянсу. Захід має відбутися наступного місяця під керівництвом заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, повідомляє Politico з посиланням на шістьох дипломатів, пише УНН.

Деталі

За їхніми словами, зустріч фактично має стати засіданням робочої групи, присвяченим подальшому розвитку НАТО та питанням оборони Альянсу.

Водночас серед держав, які не отримали запрошення, є країни, що відіграють важливу роль у європейській безпеці та значно збільшили оборонні видатки. Йдеться про Велику Британію, Францію та держави Балтії.

Представники цих країн, за словами дипломатів, не розуміють причин такого рішення Вашингтона. Вони також побоюються, що вибірковий формат зустрічі може свідчити про зміну підходу адміністрації США до окремих союзників.

Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого

- сказав представник однієї з країн, яку не запросили.

Трамп пригрозив країнам НАТО наслідками через недостатні витрати на оборону06.07.26, 04:39 • 4358 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Елбридж Колбі
НАТО
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща