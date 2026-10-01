США не запросили частину ключових союзників на засідання щодо майбутнього НАТО

Велика Британія, Франція та країни Балтії опинилися серед союзників НАТО, яких не запросили на заплановану в Польщі зустріч щодо майбутнього Альянсу. Захід має відбутися наступного місяця під керівництвом заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, повідомляє Politico з посиланням на шістьох дипломатів, пише УНН.

За їхніми словами, зустріч фактично має стати засіданням робочої групи, присвяченим подальшому розвитку НАТО та питанням оборони Альянсу.

Водночас серед держав, які не отримали запрошення, є країни, що відіграють важливу роль у європейській безпеці та значно збільшили оборонні видатки. Йдеться про Велику Британію, Францію та держави Балтії.

Представники цих країн, за словами дипломатів, не розуміють причин такого рішення Вашингтона. Вони також побоюються, що вибірковий формат зустрічі може свідчити про зміну підходу адміністрації США до окремих союзників.

Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого