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Трамп пригрозил странам НАТО последствиями из-за недостаточных расходов на оборону

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам по НАТО последствиями, если они не ускорят увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. США могут пересмотреть сотрудничество, сократив военное присутствие в странах, которые не выполняют требования.

Трамп пригрозил странам НАТО последствиями из-за недостаточных расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп накануне саммита НАТО пригрозил союзникам последствиями, если они не ускорят увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей американской администрации, пишет УНН.

Детали

По словам посла США при НАТО Мэтта Витакера, ряд стран Альянса до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства. Он отметил, что Польша, страны Балтии и Северной Европы являются лидерами по темпам наращивания военных расходов, тогда как многие другие союзники отстают.

Президент Трамп ожидает, что все союзники немедленно активизируются и не только встанут на устойчивый путь к 5 процентам, но и достигнут этого показателя как можно быстрее

– заявил Витакер.

США могут пересмотреть сотрудничество с союзниками

По информации The Telegraph, администрация Трампа рассматривает возможность вознаграждать страны, которые быстро увеличивают оборонные бюджеты, предоставляя им приоритет в закупке американского вооружения и доступ к встречам с президентом США. В то же время государства, которые не будут выполнять новые требования, могут столкнуться с сокращением американского военного присутствия.

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Издание отмечает, что глава Пентагона Пит Хегсет уже начал пересмотр численности американских войск в Европе. Это может привести к выводу части контингента из стран, которые не выполняют целевые показатели расходов на оборону.

Саммит НАТО начнется во вторник в Анкаре. Как сообщает The Telegraph, во время встречи Трамп также планирует провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно путей завершения войны. Отдельно лидеры Альянса должны подтвердить приверженность принципу коллективной обороны и согласовать дальнейшую военную поддержку Украины.

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Степан Гафтко

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